Urfalı Vekil Çelik,Ne Yazık ki...

Türkiye’de Tarımsal Üretim ve Gelecek Projeksiyonu Konferansı için konuşmacı olarak teşriflerini sunan Şanlıurfa Milletvekili ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı Sayın Faruk Çelik, program öncesi Üniversite Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek’e makam ziyaretinde bulundu.Üniversite Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleşen konferansa Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, Süleymanpaşa Kaymakamı Aslan Yurt, AK Parti Tekirdağ İl Başkan Vekili Mestan Özcan, İlçe başkanı Hüseyin Uzunlar, Üniversite Rektör Yardımcıları, kamu-kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademik personelimiz, öğrencilerimiz ve vatandaşlar katıldı.Rektör Osman Şimşek, “Tarım sektörü tüm toplumun ilgi odağında bulunan hassas bir konudur. Bu nedenle gıda, tarım ve hayvancılık artık çok önemli ve yükselen bir meslektir ve bu sektörün çalışanlarını da özel kılmaktadır. Trakya ve ülke tarımı için önemli araştırmalar yürüten köklü bir Ziraat Fakültesi’ne sahip Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, sürekli ve sürdürülebilir gelişmeyi öngören yenilikçi felsefesi ile akademik faaliyetlerde bulunmaktadır. Küresel rekabet ortamında günü değil geleceği görebilen nitelikli bireyler; Ziraat Mühendisleri, Gıda Mühendisleri ve Biyosistem Mühendisleri yetiştiren fakültemiz, uygulamalı eğitimin gerektirdiği deneme ve demonstrasyon alanları ile tarımın her dalında teknoloji üretip, bu teknolojiyi yayma girişiminde bulunmaktadır. Bu hedefle çalışmalarını sürdüren Üniversitemiz Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği olan “Ziraatçiftlik” projesini tamamlanmak üzeredir. Ayrıca Trakya’nın Mikroklima Bölgesi hemen sahilde bizden 15-20 km ötede Kumbağ’ın arkasındaki Naip Köyü’nde; Türkiye’de ilk kez bir köy yerleşim yerinde bir Tarımsal Biyoteknoloji Merkezi kuruyoruz. Burada Milli Gemi, Milli Uçak gibi biz de ilk kez Milli Tohum Vadisini oluşturacağız” dedi.Rektör Şimşek, Türk tarımının geleceği konusunda bilgi ve tecrübelerini paylaşan ve Türk tarımına sağlamış olduğu katkılardan dolayı Sayın Çelik’e teşekkürlerini sundu.Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, “Tekirdağ Namık kemal Üniversitesi ev sahipliğinde siz değerli katılımcıların da olduğu bir konferansın gerçekleşmesinden dolayı büyük bir mutluluk duymaktayım. Yılların birikim ve deneyimini siz değerli öğrencilerle paylaşacak olan Sayın Çelik’e teşekkür ediyorum ve ilimize hoş geldiniz diyorum.Tekirdağ bir milyonu aşkın nüfusuyla önemli bir sanayi ve tarım şehridir. Dört milyon dekarın üzeri bir alanda bitkisel üretim, yüz elli bin büyükbaş hayvan, üç yüz bine yakın küçükbaş hayvancılık ve tarım ile hayvancılığa bağlı sanayisi ile son zamanlarda Üniversitemizin de çalışmalarıyla gelişen tohumculuk faaliyetleri ile de ülkemiz için önemli bir merkez teşkil etmektedir. Bu merkezde bizler de çiftçimizin sorunları ve tarımın gelişmesi için tarım il müdürlüğümüz, üniversitemiz, sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Hükümetimizin de desteği ile tarım ile ilgili mevcut sıkıntıları nasıl ortadan kaldırabiliriz ve nasıl daha fazla kaliteli üretim yapabiliriz arayışı içerisindeyiz” dedi.Türkiye için tarımın önemi, tarımda yanlış bilinen uygulamalar, tarımda kadının rolü, Trakya’da tarımın önemi ve tarımda gelecek projeksiyonu konularının işlendiği konferansta Sayın Faruk Çelik konuşmasında, “Bu anlamlı günde sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duymaktayım. Günümüzde beyin gücü hakim olmaya başlamıştır. Avrupa Birliğinde yapılan bir araştırmaya göre 2020 yılında az vasıf gerektiren işlerin oranı %20’den %14’ e gerileyecek. Yüksek vasıf gerektiren işlerin oranı ise %29’dan %35’ e çıkacak. Özellikle gençlere söylüyorum artık az vasıfla iş bulmak, ayakta durmak zor olacak onun için çok çalışmalı, kendi branşınızda vasıflı birey olmayı başarmanız gerekiyor.Tarım eskimeyen bir sektördür ve hiçbir zaman da eskimeyecektir. Medeniyetlerin kurulmasında, yaşamasında ve insanlığın geleceğe yürümesi için tarım vardır. Dünyada 4.9 milyar hektar tarıma elverişli arazi vardır. Bunun ancak 1,4 milyar hektarını kullanmaktayız. Küresel üretim 75 trilyon dolar, tarımın payı ise 3,3 trilyon dolardır. Her yıl ortalama 12 milyon hektar alan tarım arazisi olmaktan çıkıyor. Diğer taraftan artan nüfus var, dolayısıyla bu durum gıda sorununu da birlikte getirmektedir. Gıda sorunu tüm dünya için ana sorundur. Önümüzdeki yıllarda ülkeler arası mücadeleler gıda ve su üzerine olacaktır. Her yıl bir trilyon dolar gıda israfı yapılmaktadır.Topraklarımızı korumak ve daha iyi şartlara getirebilmek milli amacımızdır. Bu yüzden toprağımızın milliği esastır. Tarımsal hasılamız bugün 161 milyara ulaşmıştır. 192 ovayı tarımsal sit alanı yaptık ve bu alanların devamı için çalışmalar sürdürülmektedir. Fiziki olarak kaybedilen toprakların önüne geçmek için tarımsal sit alanların sayısının da arttırılması gerekmektedir.Toprağımız organik materyaller ve ph değeri bakımdan fakirdir ne yazık ki. Bu sorunların çözülmesi için Türkiye’de planlı üretime geçildi. Türkiye dokuz yüz kırk bir havzaya ayrıldı ve her havzadan toprak örneği alarak ihtiyaçlarını belirledik. Toprağımız niteliğini kazanabilmek için gübre kılavuzu hazırladık.Milli tarımı, milli tohumu geliştirebilmek için birçok destek sağlanmaktadır. Üniversitemizin de bu konuyu sahiplenmesi gerçekten onur verici bir durumdur.Türkiye planlı üretime geçmiş bulunuyor, nereye ne ekilecek ne kadar ekilecek bunun planlanması şarttır. Umarım milli tarım ve milli hayvancılık çalışmaları gelişerek devam edecektir. Bu yolda siz gençlere büyük görevler düşmektedir, eğitim hayatınızda başarılar diliyor, hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum” dedi.Program, Vali Mehmet Ceylan ve Rektör Prof. Dr. Osman Şimşek tarafından Şanlıurfa Milletvekili ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı Sayın Faruk Çelik’e, çiçek ve Çorlu Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizin yaptığı çalışmanın takdimi ile son buldu.