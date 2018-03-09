Başkan Yetim'den Açıklama;Şaşırmadım,Şike...

Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim, Beşiktaş'a transfer olduğu iddia edilen eski futbolcuları Mertcan Çam hakkında açıklamalarda bulundu.Ajansspor editörü ve Radyospor programcısı Salim Manav'ın sorularını yanıtlayan Başkan Yetim, "Allah, Mertcan Çam'ın yolunu bahtını açık etsin" dedi.Mertcan Çam bizim eski futbolcumuz, Allah yolunu bahtını açık etsin. Beşiktaş'a transfer olmasına şaşırmadım. Mertcan Çam'la ilgili hukuki sürecimiz devam ettiği için çok fazla konuşmam da uygun olmaz. Şanlıurfaspor olarak kendisine başarılar diliyoruz. Mertcan genç bir futbolcu umarım kariyer hedefine de ulaşır. Şanlıurfaspor'dan birçok oyuncu arkadaşımız üst liglere transfer oldu.Şanlıurfaspor olarak takımımızın başarısına konsantre olduk. Şike iddiası konusunda ise hukuki itirazlarımız oldu. Bu süreç devam ediyor.AJANSSPOR -