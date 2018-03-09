Tatlıses Ailesinin Acı Günü...

Cadde'nin haberine göre, yeni single çalışması için yoğun tempoda çalıştığını belirten Dilan Çıtan Tatlıses, "Arkadaşlar bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda anneannemi kaybettik. O benim hayatımda gerçekten anlatamayacağım kadar özel bir yere sahip. Onu kaybetmiş olmam beni gerçekten derinden yaraladı. Bu yüzden bir süredir stüdyoya girmiyorum. Bugün artık son rötuşları yaptık. Kısmetse ay sonunda piyasaya çıkmış olacak yeni şarkımız. Umarım dinleyenler tarafından da beğenilir" açıklamasında bulundu.Güzel şarkıcının, moralsiz ve üzgün halleri dikkatlerden kaçmadı.