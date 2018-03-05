UNICEF Kampanyasına anlamlı destek

Zorlu Holding’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde düzenlediği, Türkiye’nin başarılı üç kadın girişimcisi Sevginar Baştekin, Duygu Yılmaz ve Pınar Akalın ile sohbet toplantısında; UNICEF’in Zorlu Holding desteğiyle yürüttüğü “Kızlara Söz Ver” kampanyası için tasarlanan tişörtler satıldı.Zorlu Grubu çalışanları, çocuk evliliklerinin engellenerek kız çocuklarının eğitimini sürdürmesini destekleyen “Kızlara Söz Ver” kampanyasının tişörtlerini satın alarak bu anlamlı kampanyaya bağışta bulundu.Moderatörlüğünü “İlham Veren Kadınlar” kitabının yazarı, gazeteci Elif Ergu’nun yaptığı söyleşide; 1K Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kimyager Sevginar Baştekin, Biolive firmasının kurucusu, girişimci Duygu Yılmaz ve sentetik DNA üreten Sentomer DNA Teknolojisi Kurucusu Pınar Akalın sıra dışı başarı hikâyelerini Zorlu Grubu’nun çalışanlarıyla paylaştı.Etkinlikte duygu ve düşüncelerini dile getiren Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, “Zorlu Holding olarak, daha yenilikçi ve üretken toplumların sadece çeşitliliğin olduğu ortamlarda ortaya çıkılabileceğine inanıyoruz. Daha yaşanabilir bir dünya ve daha iyi bir gelecek hayalinin ancak kadın ve erkeklerin akıl ve yeteneklerini birleştirmesiyle gerçekleşeceğine inanıyor; kadınların hayatın her alanında eşit şartlara ve haklara sahip olmasını destekliyoruz.” dedi.