Urfalılar Dikkat,Başvurular Başladı...

Bu haber 09 Mart 2018 00:03:09 Tarihinde eklenmiştir.

Karacadağ Kalkınma Ajansı, yürütmekte olduğu KOBİ, Yazılım ve Tasarım Mali Destek Programı, Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı, Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı, Sanayi Altyapısı Mali Destek Programları kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla ilana çıktı.

Konuya dair açıklama yapan Şanlıurfa Valiliği, "Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı www.karacadag.gov.tr ve www.kalkinma.gov.tr internet sitelerinden temin edilebilir. Başvuruların son teslim tarihi, 26 Mart 2018 saat 23.59’dur. bu tarihten sonra Karacadağ Kalkınma Ajansı’na ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır" denildi.