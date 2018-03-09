Urfa Valiliği Ağlattı!

Şanlıurfa Valiliği Açık Kapı biriminin desteği ile hayali olan okula kavuşan Zeynep Aksoy, kendisini okula kazandıran ortaokul öğretmeni Yasemin Koca ve Açık Kapı personellerini karşısında görünce mutluluktan ağladı.Eyyübiye ilçesindeki Şehit Onbaşı Kasım Aksoy Orta Okulu öğretmeni Yasemin Koca ve Açık Kapı birimi personelleri, okuma hayali gerçekleşen Zeynep Aksoy’u, eğitim gördüğü Eyyübiye GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ziyaret etti.Ortaokul öğretmeni ve Açık Kapı biriminin desteği ile hayalindeki liseye, ancak Aralık ayında kaydını yaptırarak kavuşan Zeynep Aksoy’un, okula geç başlamasına rağmen derslerinde oldukça başarılı olduğunu belirten GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şeyhmus Tavaş, Zeynep’in okula uyumu için sınıf öğretmeni nezaretinde özel ilgi gösterdiklerini ve elde ettiği başarıdan umutlu olduklarını söyledi. Zeynep’in okul kıyafetlerini ve kırtasiye ihtiyaçlarını okul aile birliğinin desteği ile temin ettiklerini, öğlen yemeğini okulda yediğini ve taşımalı eğitim ile okula gidip geldiğini ifade eden Tavaş, özellikle Zeynep gibi okumaya istekli kız çocuklarına hem okul idaresi hem de okul aile birliği olarak destek olduklarını ifade etti.İçişleri Bakanlığı’nın Şanlıurfa ile birlikte 18 ilde hizmete sunduğu Açık Kapı birimi hakkında Okul Müdürü ve öğretmenlerine bilgiler veren Açık Kapı personelleri, okuma hayaline geç de olsa kavuşan Zeynep Aksoy ile bir araya gelerek mutluluğunu paylaştılar.Şanlıurfa Eyyübiye ilçesi Beşaltı köyünde yaşayan Aksoy ailesinin en büyük çocuğu Zeynep Aksoy, geçen yıl mezun olduğu ortaokuldan öğretmeni Yasemin Koca’ya hitaben bir kağıt parçasına yazarak, gizlice ulaştırdığı mektup ile okuma isteğini dile getirmiş, maddi imkansızlıklar nedeniyle ailesinin kendisini okutmak istemediğini belirterek öğretmenlerinden yardım istemişti.Öğrencisinden aldığı bu mektupla gözyaşlarına boğulan Yasemin Öğretmen, Zeynep’in ailesini ikna ettikten sonra, okuması için maddi destek sağlamak ve onu yeniden okula kazandırmak için arayış içerisine girdiğinde, Zeynep’in mektubu ile Şanlıurfa Valiliği Açık Kapı birimine başvurdu.Kendisine de iletilen mektubu okuyan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Zeynep’in derhal okula kazandırılması için talimat verdi. Durumu kayıt altına alan Açık Kapı birimi, Eyyübiye Kaymakamlığı ile yaptığı istişare sonucunda ailenin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan aile ve eğitim yardımı almaya müstehak olduğunu tespit etti. Vakfın ilk toplantısında maddi destek bağlanan Zeynep’in ailesi, böylece kızlarının okula gitmesine rıza gösterdi.Taşımalı eğitim kapsamında Şanlıurfa merkeze 40 km. uzaklıktaki Beşaltı köyünden her gün okul servisine binen Zeynep sabah okuluna geliyor, akşam da evine dönüyor. Annesi bedensel engelli olduğu için evin tüm iş yükünü de sırtlayan Zeynep, hem yedi kardeşinin ihtiyaçlarını görüyor hem de günde 80 kilometre yol gidip gelerek, çok istediği okulunu okuyor.İşte en büyük hayali okuyarak doktor olmak isteyen Zeynep’in hayatını değiştiren, bir kağıt parçasına yazarak öğretmenine gizlice ulaştırdığı o mektupta yazılanlar:Yasemin Hocam merhaba.Nasılsınız, sizi çok seviyorum. Sizleri çok özledim. Yeni öğrencileriniz hayırlı uğurlu olsun. Okula gitmiyorum. Çünkü sizler, yani tüm hocalar sözünüzü tutmadınız.Hep boşuna çalıştım. Hasibe ve Sıdıka’dan daha başarılıydım ama onlar okuyor, ben ise okumuyorum. Ne güzel hayallerim vardı, hepsi yıkıldı. Hepsi sizlerin yüzünden. Keşke hiç umutlanmasaydım. Çok çalıştım hep boşunaydı. Hepiniz sözünüzü tutmadınız. – Zeynep Aksoy -Şanlıurfa’daki öğretmenlik görevine başladığından bu yana kırsaldaki okullarda görev yaptığını belirten Yasemin Koca, Zeynep gibi okuma hayali olan yüzlerce kız öğrencinin olduğunu, gerek maddi imkânsızlıklar gerekse ailelerin tutumundan dolayı okuyamadıklarını belirterek, “Görev yaptığım sürece bu kızlarımızın okula kazandırılması için çaba sarf ettim. Zeynep, ortaokulda çok başarılı ve azimli bir öğrenciydi. Tüm öğretmenleri olarak kızların okuması için her türlü desteği vereceğimizi söylüyorduk. Ancak Zeynep, ortaokulu bitirdikten sonra bizden irtibatı kopmuş, okula gidemiyordu. Bana ulaştırdığı bu mektupla gözyaşlarına boğuldum. Bir genç kızın umutlarıyla oynayamazdık diye düşündüm. Zeynep’i yeniden okula kavuşturmak için çabalarken Şanlıurfa Valiliği Açık Kapı birimi ile irtibata geçtim. Birlikte aile ile görüşerek ikna ettik, maddi destek sağladık ve Zeynebimi okuluna kavuşturduk. Benim için bundan daha büyük bir mutluluk olamaz. Emeği geçen herkese, başta Sayın Valimiz Abdullah Erin ve Açık Kapı birimi personellerine teşekkür ediyorum” dedi.Zeynep’in okula kaydını yapmak için köyden Şanlıurfa merkeze gelip bir pastanede kahvaltı yaptıklarını ve Zeynep’in ilk kez böyle bir yere geldiğini söylediğini ifade eden Yasemin Öğretmen, “Zeynep ilk kez doğup büyüdüğü köyünden dışarıya çıkmıştı. Nüfus kağıdında yazan memleketi Şanlıurfa’yı ilk kez böylece gördü” derken de gözyaşlarını tutamıyordu.