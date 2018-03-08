Müjdeyi Başkan Eyyüpoğlu Verdi!

Pamuk destekleme ödemeleri Mart ayı sonunda başlıyor. Desteklemeler geçtiğimiz yıllara göre iki ay önceden çiftçilere ödenmeye başlarken, bu sayede piyasaların da rahatlaması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, ödemelerin öne çekilmesi konusunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Ahmet E. Fakıbaba ve tüm bürokratlara çiftçi camiası adına teşekkürlerini sundu.Hem Piyasaların hem de çiftçinin beklediği Pamuk desteklemeleri Mart ayı sonunda ödenmeye başlanıyor. Ödemeler bu yıl iki ay öne çekilerek çiftçinin piyasaya olan borçlarının ödenmesi ve üretimde artış bekleniyor. Pamuk desteklemeleri için icmallerin imzalandığının ve bakanlık onayı sonrası Mart ayı sonunda ödemelere başlanacağını kaydeden Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, çiftçi camiası adına tüm yetkililere teşekkürlerini sundu. Son günlerde düşen yağışında çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirten Başkan Eyyüpoğlu, kuraklık tehlikesinin bir nebze olsun atlatıldığını söyledi.Başkan Eyyüpoğülu açıklamsana şöyle devam etti; “Rabbimize binlerce kez şükür etmemiz lazım. Son yağışlar çiftçimizin yüzünü güldürürken, ülkemiz de kuraklıktan kurtuldu. Mart ayı içerisinde pamuk icmalleri de imzalandı ve ay sonuna kadar Pamuk destekleme ödemeleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Ahmet E. Fakıbaba ve milletvekillerimizin sayesinde başlayacak. Şimdiden çiftçilerimize hayırlı olsun. Hem iki ay önceden bu ödemelerin yapılması çiftçimiz ve piyasalar için çok iyi oldu. Emeği geçen tüm yetkililerimize çiftçi camiası adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. “