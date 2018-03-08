Hilvan'a İki Şampiyonluk Birden

2017- 2018 Futbol sezonunda 3 grupta verdiği futbol mücadelesini iki şampiyonlukla bitiren Hilvan Belediye Spor, aldıkları şampiyonluk kupalarını Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'a takdim etti.

Hilvan Belediye Spor Kulüp Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Cenap Torgut ile Teknik Direktör Halil Aydın'ın ile futbolculardan kupayı alan Bayık, iki şampiyonluk heyecanını birden yaşatan oyuncu kadrosuna teşekkür etti.

Şampiyonluk kupalarının büyük gurur duyduğunu belirten Hilvan Belediye başkanı Aslan Ali Bayık, " Bugüne kadar oynan maçlarda başarı elden oyuncularımıza, takım hocasına, kulüp başkanına ve özellikle de hiç bir maçta bizi yalnız bırakmayan taraftar ve sporseverlere sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Bayık, " Hilvan Belediye Spor gerek futbolda, gerek basketbolda ve gerekse halk oyunları topluluğunda bu sezonda çok harika bir başarı elde etti. İki şampiyonluk ve iki de 2'.cilik elde edip bizleri Hilvan adına gururlandıran, sporcularımıza, halk oyunları topluluğumuza başarılarının devamını diliyorum. İnşallah önümüzdeki sezonda da aynı başarıyı kaydeder ve göğsümüzü bir daha kabartırlar. Her biri ayrı bir değer olan gençlerimizi sahiplenmek bizim görevimizdir. Biz de belediye olarak bu görevimizi yerine getirebilmenin gayreti ve çabası içinde olacağız" şeklinde konuştu.