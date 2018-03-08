ACAR’dan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Mesajı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü münasebetiye, Birecik Tso Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm ACAR, Birecik Tso Kadın girişimci üyesi Netice GÜDER ve Antalya’dan Kadın girişimci Kadriye GÜRSÖZ, Genel Sekreter Nazan CENGİZ ve personel Merve ARSLAN’a çiçek takdim etti ve ardından şu mesajı yayınladı.Acar;