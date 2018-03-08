FUNDA ARAR MARDİN'DE

Başarılı kariyeri ve güçlü yorumu ile Türk müziğinin en sevilen sesleri arasında yer alan Funda Arar, Kerki Production ve Solfej Organizasyon’un gerçekleştireceği “Yoluma Düşen Şarkılar” konseri ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Mardinliler ile buluşacak. Konser için 8 Mart sabahı Mardin'e giden başarılı sanatçı şehre gelir gelmez Mardin tabelasının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

18 yıllık sanat hayatında biriktirdiği şarkılardan derlediği repertuvarı ile Anadolu turnesine başlayacak olan Funda Arar, “Yoluma Düşen Şarkılar” konser serisine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Mardin'den başlıyor. Mardin konseri sonrası Türkiye’yi karış karış gezecek olan Funda Arar hız kesmeden Batman, Malatya, Antep, Bursa, Ankara, Mersin, Adana, Kayseri ve Konya’da da konserler verecek.

Türkiye’nin dört bir yanında vereceği konserlerle on binlerce müzikseveri ''Yoluma Düşen Şarkılar''la selamlayacak olan güzel sanatçı, duru sesi ve beğenilen sahnesiyle hayranlarına unutulmaz anlar yaşatacak.

Konser Programı:

8 Mart Perşembe Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı

9 Mart Cuma Batman Rezidans

10 Mart Cumartesi Malatya Reyyan

11 Mart Pazar Antep Üniversite Kültür Merkezi

18 Nisan Çarşamba Bursa Merinos Kültür Merkezi

20 Nisan Cuma Ankara Congresium

25 Nisan Çarşamba Mersin Kültür Merkezi

27 Nisan Cuma Adana Çukurova Açıkhava

28 Nisan Cumartesi Kayseri Hilton Otel

30 Nisan Pazar Konya Dedeman