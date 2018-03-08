Türkiye 190 Milletten Kadın Göçmene Ev Sahipliği Yapıyor

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Türkiye’de bulunan kadın göçmenlere ilişkin verileri paylaştı. 190 milletten kadın göçmenin Türkiye’de ikamet ettiği belirtilen açıklamada kadınların iş, eğitim, sağlık gibi sebeplerle Türkiye’yi tercih ettiği açıklandı.

Verilere göre Türkiye’de 2 milyon 70 bin 942 göçmen kadın yaşıyor. Türkiye’yi tercih eden göçmen kadınlar arasında dünyanın farklı kıtalarından, farklı kültürlerinden göçmenler bulunuyor.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne yapılan ikamet izni başvurularına göre göçmen kadınların ikamet izni başvurularında en büyük pay, kısa dönem ikamet izniyken, aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni ve çalışma izni diğer ikamet başvuru gerekçeleri olarak ön plana çıkıyor.

Ülkemizde ikamet izniyle bulunan göçmen kadınların en çok yaşadığı iller arasında İstanbul, Antalya, Ankara, Bursa, İzmir gibi büyükşehirler yer alıyor. Çalışma iznine başvuran, ülkemizde işyeri açan istihdam yaratan kadın göçmenler, bilim, spor, sanat vb. birçok alanda çalışarak üretime ve Türk ekonomisine katkı sunuyor. Toplumların kaynaşmasına ve kültürlerin zenginleşmesine imkan tanıyan göç, bu yönüyle göçmen kadınların kendi kültürlerini Türk kültürü ile özdeşleştirmesine olanak tanıyor ve kültürler arası etkileşime katkı sunuyor.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden 6 Dilde Kutlama

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere, göçmenler ve Türk toplumunun kaynaşması, karşılıklı uyumun sağlanabilmesi için birçok çalışmaya imza atıyor. Bu doğrultuda Türkiye’de bulunan yabancılara hizmet veren, yabancıların Türkiye’de bulunma süreciyle ilgili olarak iş ve işlemler konusunda çözüm üreten Yabancılar İletişim Merkezi 157 (YİMER 157), 8 Mart günü işlem yapmak için arayan herkesi kutlama mesajıyla karşıladı. 6 dilde hizmet veren YİMER 157, danışmak ve işlem yapmak için arayan göçmenlerin kadınlar gününü konuştuğu dile göre Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça, Rusça veya Almanca olarak kutladı.

Öte yandan il müdürlüklerinde de göçmen kadınlara karşılama yapan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü personeli, iş ve işlem yapmaya gelen göçmen kadınları çiçeklerle karşılayarakfarklı dillerde Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.