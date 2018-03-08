YAPI KREDİ KADIN ÇALIŞAN İSTİHDAMINDA YİNE SEKTÖR LİDERİ

Yapı Kredi, kadın çalışan oranında sektördeki liderliğini bu yıl da sürdürdü. 2017 yılsonu itibariyle toplam istihdamı içinde kadın çalışan oranının yüzde 62 olduğu banka, kadın yönetici sayısını ise 833 olarak açıkladı. Yapı Kredi’nin 2017 yılsonu itibariyle yeni işe alımlardaki kadın istihdam oranı ise yüzde 61,3 oldu.

Daha iyi bir dünya için cinsiyet eşitliği

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve bu bilincin toplumun her katmanına aşılanmasında öncü rol üstlendiklerini belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün: “Yapı Kredi olarak kadınların iş hayatına katılımlarını bir medeniyet göstergesi olarak görüyoruz. Kadın çalışan oranı ile ekonomik ve toplumsal gelişim arasında güçlü bir bağ olduğu farklı araştırmalarca da kanıtlanmış durumda. Şu bir gerçek ki sadece ülkemizin değil dünyanın da her anlamda gelişmesi ve herkes için daha iyi bir yere dönüşmesinin yolu cinsiyet eşitliğinden geçiyor.” dedi.

Yapı Kredi’nin sadece finans sektöründe değil, tüm sektörler için kadın istihdamı konusunda bir rol modele dönüştüğünü ifade eden Erün, “Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmakla kalmayıp, hayata geçiren bir bankayız. 2017 yılsonu verilerine göre toplam istihdamımız içinde yüzde 62 olan kadın çalışan oranı ile sektör lideriyiz. Ayrıca araştırmalara göre Türkiye’de kadın çalışan istihdamı konusunda en başarılı 5 şirket arasında yer alıyoruz. Yeni işe alımlarda kadın istihdam oranımız yüzde 61,3 seviyesindeyken, kadın yöneticilerimizin oranı ise yüzde 42.” diye ekledi.

Kadın çalışan istihdamı konusunda öncü çalışmalar

Kadın ve erkek çalışan sayısının dengeli bir şekilde büyümesine özen gösterdiklerini ifade eden Erün, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığın gelişmesi adına yaptıkları çalışmaları ise şöyle değerlendirdi: “Yapı Kredi olarak Koç Holding tarafından oluşturulan İş’te Eşitlik Bildirgesi’nde ve ‘Ülkem için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum’ projesinde yer alıyoruz. UN Women’in,‘HeForShe’ ile ‘16 Günlük Aktivizm’ kampanyalarının katılımcıları arasındayız. Aile içinde cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve ev içinde demokrasinin güçlenmesi adına babaları odağına alan ‘Babalar Değişiyor, Toplum Değişiyor’ projesinde AÇEV ile iş birliği içerisindeyiz. Ayrıca kadın çalışan istihdamı ve cinsiyet eşitliği konusunda çalışmalarımızı güçlendirmeye yönelik ‘Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri’ni (UN WEPs) imzacılarından biriyiz.

Tüm bunların yanı sıra yeni işe alımlarda kadın çalışan adaylarına öncelik tanıyoruz. Eğitim ve yedekleme planlamaları gibi insan kaynakları uygulamalarımızda kadın-erkek çalışan sayımızın dengeli olmasına dikkat ediyoruz. Gelecek yıllarda da kadın çalışan istihdamı konusunda kendi sektörümüzün yanı sıra diğer sektörlere de örnek teşkil edecek çalışmalarımız olmaya devam edecek.”