​Mobilya ve Dekorasyon Alışveriş Merkezi Perakendecilerle Buluştu

Home City Pendik ile mobilya ve dekorasyon sektöründe yepyeni bir başlangıç yapıldığını belirten JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş, “Sektörde artık sadece bir mevsim değil; her mevsim hareketliliğin yaşanacağı bir yenilik dönemi geliyor. “Uzmanlaşmış AVM” projelerinin ilk örneklerinden olan Home City Pendik, ziyaretçilere aradıkları tüm ürünleri AVM rahatlığında bir arada sunmasının yanı sıra, mobilya ve dekorasyon markalarını da AVM’lerde bulmakta zorlandıkları geniş mağaza alanlarına kavuşturuyor” diye konuştu.

Yeni Alışveriş ve Yaşam Merkezi; Home City Pendik

Otoparkı ile birlikte 90 bin metrekare kapalı alana sahip olan Home City Pendik AVM, ev tekstili, züccaciye, halı, perde ve aydınlatma markalarında pek çok seçeneği bir araya getirerek yeni evlenecek çiftlerin, mevcut evini yeniden dekore etmek isteyenlerin ve yeni ev sahiplerinin tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilecek kapasitede tasarlandı. Pendik Tem Bağlantı Yolu Üzeri ve Sabiha Gökçen Havalimanı karşısında yer alan AVM’den Sabiha Gökçen Havalimanı’na sürekli ücretsiz shuttle imkânı sunulacak. Yaklaşık 120 mağazanın yer alacağı AVM’de ortalama 1500 kişi istihdam edilecek. Mobilya ve ev dekorasyonu mağazalarının yanında, yeme-içme alanları ve çocuk oyun alanıyla da dikkat çeken Home City Pendik, keyifli bir ‘Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ olmayı hedefliyor.