50 TL’NİN ALTINDA ÜRÜNLERLE BANYO VE MUTFAKLARINIZI GÜZELLEŞTİRİN!

Koçtaş ufak detaylarla banyo ve mutfaklarda değişim yaratmak isteyenlere ilham verici öneriler sunuyor. Banyo ve mutfaklarda küçük dokunuşlarla büyük değişiklikler yapmak isteyenler Koçtaş’ın 50 TL’nin altındaki ürünlerini inceleyebilir.Banyolarınızı güzelleştirmek için sadece Koçtaş’ta bulabileceğiniz Cooke&Lewis marka banyo paspası 19,99 TL yerine 14,99 TL’lik, Sinbo marka dijital cam baskül 34,99 TL yerine 29,99 TL’lik, 2’li köşe duş rafı 29,99 TL yerine 24,99 TL’lik fiyatıyla Koçtaş mağazalarındaki yerini alıyor. Pedallı çöp kovası 16,99’lik, setüstü banyo aksesuarları ise 16,99 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.Düşük maliyetli ürünler mutfakta yemek yaparken de hayatınızı kolaylaştırıyor. Koçtaş’ta bulunan dolap içi düzenleyici raf 16,99 TL yerine 12,99 TL’lik, şişe raf 6,99 TL’lik, eviye süzgeci 9,99 TL’lik, askılı kova 9,99 TL’lik uygun fiyat garantisiyle mutfaklarda pratik çözüm ve alan tasarrufu sağlıyor.50 TL altındaki ürünler ile banyo ve mutfaklarını yenilemek isteyenler, Koçtaş mağazalarını ve koctas.com.tr internet mağazasını ziyaret edebilir.