Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 08 Mart 2018 16:39:04 Tarihinde eklenmiştir.

HRÜ Eğitim Fakültesi STEM eğitimine başlayacak

HARÜSEM tarafından Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi akademisyenlerine, disiplinler arası ve uygulamaya yönelik yaklaşımı içeren fen, teknoloji, mühendislik ve matematik entegrasyonunu hedefleyen bir öğretim sistemi olan STEM konusunda seminer verildi.

HRÜ Eğitim Fakültesi STEM eğitimine başlayacak

HARÜSEM tarafından Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi akademisyenlerine, disiplinler arası ve uygulamaya yönelik yaklaşımı içeren fen, teknoloji, mühendislik ve matematik entegrasyonunu hedefleyen bir öğretim sistemi olan STEM konusunda seminer verildi.

Geleceğin eğitimcilerini yetiştiren Eğitim Fakültesi öğretim elamanlarına, Science-Fen, Technology-Teknoloji, Engineering-Mühendislik ve Mathematics-Matematik alanlarının baş harflerinden oluşan STEM semineri verilerek dünya ile rekabet edebilen, sorgulayan ve yaratıcı bir nesil ve toplum yetiştirebilmek için yapılması gerekenler konuşuldu.

Fen-Edebiyat Fakültesi Anfi Salonunda düzenlenen STEM tanıtım toplantısında Abdülkadir Karahan İlkokulu Müdür Yardımcısı Ahmet Göçen bir sunum yaptı. Sunumda STEM’i tanıtan Göçen, “İlk defa 2001 yılında The National Science Foundation yöneticisi Judith A. Ramaley tarafından bir eğitim terimi olarak ortaya konulan STEM, bireylerin günlük yaşamında karşılaştığı problemleri daha kolay çözmesini ve problemle ilgili daha kapsamlı değerlendirmeler yapmasını sağlamaya yarayan bir eğitimdir. STEM eğitimleri içerisinde yer alan proje tabanlı öğrenme, sorgulama tabanlı öğrenme, STEM aktiviteleri, tasarım aktiviteleri, takım çalışması, yaratıcı drama, programlama ve STEM ders planı hazırlama atölyeleri yer almaktadır” dedi.

HARÜSEM Müdürü Doç. Dr. Celal Ağan ise konuşmasında, dünya ile rekabette artık geç kalınan 3. ve 4. Endüstri devrimlerinin pas geçilerek direk 5. Endüstri devrimine göre eğitim sistemimizin şekillenmesi gerektiğini ve STEM’in de 5. endüstri devriminin alt yapısını oluşturduğunu ifade etti. Milli Eğitimin STEM ile yetiştirdiği yeni nesiller için Harran Üniversitesi’nin de eş zamanlı olarak eğitmen yetiştirmesi zorunluluğuna, aksi takdirde Harran Üniversitesi mezunu öğretmenlerin çok yakın bir gelecekte yeni sistemde yetişmiş öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayamama ve iş bulamama riskiyle karşılaşacağına değinen Doç. Dr. Celal Ağan, son olarak “Harran Üniversitesi olarak değişen dünya koşullarına, STEM ve yeni eğitim sistemine duyarsız kalamayız.  STEM destekli eğitim sistemiyle ezberci ve kalıplaşmış sistem yerine, araştıran, sorgulayan, sorguladıklarını pratiğe dönüştüren ve çağı yakalayan öğrenciler yetişecek” diye konuştu.

Sunumu yapan STEM eğitmeni Ahmet Göçen’e ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bürhan Akpunar’a teşekkür eden Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın konuşmasında “Üniversite olarak öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmeleri için tüm imkânları seferber ediyoruz. Eğitim Fakültemizin çağın gereklerini yerine getiren ve hayata daha önde başlayan mezunlar vererek Türkiye’nin gelişimine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu çalışmanın hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Bilgilendirme toplantısı soru cevap kısmıyla son buldu.
 
 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hilvan'da büyük bir coşkuyla kutlandı.
Yılmaztekin, 'Milletvekillerini paketleyip, Gönderdiler'
Yılmaztekin, 'Milletvekillerini paketleyip, Gönderdiler'
15 Vekilin CHP’den istifa edip İYİ Partiye geçmesinin ardından yapılan yorumlara bir yenisini de Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin ekledi.
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
​CHP ve İYİ Parti ittifakı sonrası CHP'li 15 vekil İYİ Parti'ye geçti.
Ve Çiftlik Bank yuva yıkmaya da başladı, 3 kadın boşanma davası açtı
Ve Çiftlik Bank yuva yıkmaya da başladı, 3 kadın boşanma davası açtı
Çiftlik Bank dolandırıcılığı evlilikleri yıkmaya başladı. Üç kadın, eşlerinin borçlanıp bu bankaya yatırdığı paralar nedeniyle boşanma davası açtı.
Ceylanpınar'da 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Ceylanpınar'da 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı Ceylanpınar'da büyük bir coşkuyla kutlandı.
Baydilli: Çocuklarımıza özel projeler gerçekleştirdik
Baydilli: Çocuklarımıza özel projeler gerçekleştirdik
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Baydilli, Karaköprü Belediyesi olarak doğrudan çocuklara hitap eden projeler yaptıklarını kaydetti
Demirkol: Hizmetlerimizde çocuklarımıza öncelik verdik
Demirkol: Hizmetlerimizde çocuklarımıza öncelik verdik
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.
Başkan Ekinci: Her çocuk bizim için özeldir
Başkan Ekinci: Her çocuk bizim için özeldir
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
CHP’den 15 vekil İYİ Parti’ye geçti
CHP’den 15 vekil İYİ Parti’ye geçti
CHP’den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti’ye katıldı. CHP'li vekillerin geçişi sonrası parti Meclis'te grup kurma hakkını elde edecek.
TSK'dan Göz Yaşartan Davranış
TSK'dan Göz Yaşartan Davranış
Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Afgan Aziz Ortaokulu’na ziyarette bulundu. Öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar dileyen TSK, hediyeler vermeyi de unutmadı.
Harran MEM Öğrencileri Uçurdu
Harran MEM Öğrencileri Uçurdu
Harran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro ekibinin uzun süren girişimleri sonucunda THY ile yapmış olduğu organizasyonla Harran'da gökyüzünün, denizin mavisini yalnızca televizyondan gören öğrenciler THY sayesinde gökyüzü kadar büyük, deniz kadar mavi hayallerine ulaştılar.
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
29°C / 15°C
Durum
Az Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:03
Güneş
05:32
Öğle
12:30
İkindi
16:12
Akşam
19:16
Yatsı
20:38
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿