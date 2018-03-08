“Sirene” den 8 Mart Kadınlar Günü için “Adım Kadın” Şarkısı

Konservatuvarlı Türk kadın sanatçılardan oluşan çok sesli kadın korosu “Sirene”, 8 Mart Kadınlar Günü için Bora Ayanoğlu’nun bestesi olan, daha önce Hümeyra ve Zuhal Olcay tarafından seslendirilen “Adım Kadın” parçasını yepyeni bir acapella düzenlemeyle yorumladı.

“Uzak denizlerden gelir sesimiz” mottosunu Türk kadınının dinamik, mücadeleci ve özgür karakterini, hem batı hem de Anadolu’nun folklorik müzikleriyle harmanlayarak sunan, adını Yunan mitolojisinin gizemli ve büyüleyici sesli yaratıkları “Sirenler” den alan “Sirene”, Türkiye’nin ilk ve en uzun soluklu çok sesli kadın koroları arasında yer alıyor.

Sesleri Türk Kadınının Nefesi

Kurulduğu günden bu yana geçen dört sene içerisinde ulusal ve uluslararası önemli projelerde yer alan Sirene, geçtiğimiz yıl katıldığı 10. Uluslararası Johannes Brahms Koro Yarışması’ndan iki altın madalya ve iki de özel ödülle dönmüştü. Yarışmada hem oda müziği kategorisinde seslendirdiği klasik ve çağdaş eserlerle; hem de folklor dalında koreografik düzenlemelerle sahnelediği, düzenlemeleri şef Volkan Akkoç’a ait türkülerimizin performanslarıyla büyük beğeni toplamış, etkinliğin açılış ve kapanış konserlerine de davetli koro olarak katılan üç korodan biri olmuştu. Sirene bu yıl da uluslararası kariyerine yeni başarılar eklemek üzere Almanya’ya gitmeyi hedefliyor ve bunun için sponsor arayışlarına devam ediyor. Sirene’nin Türkiye’yi temsilen katılacağı, besteci Robert Schumann’ın doğum günü şerefine düzenlenen 8. Robert Schumann Koro Yarışması haziran ayında gerçekleşecek.