Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 08 Mart 2018 16:33:15 Tarihinde eklenmiştir.

BAŞKAN DEMİRKOL’DAN KADINLARA ÇAĞRI: SİZLERİN HER ZAMAN YANINDAYIZ, HİZMETİNİZDEYİZ

Haliliye Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personeller, meclis üyeleri, kadın destek merkezi öğreticileri ve kursiyerlerinin katıldığı program düzenledi. Kadınlara çeşitli hediyelerinin dağıtıldığı ve okuma yazma kursunu tamamlayan kadınlara sertifikalarının taktim edildiği programda konuşan Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, “Geleceği emanet edeceğimiz gençliği, sizler yetiştireceksiniz ve onun için sizlerin her zaman yanındayız ve hizmetinizdeyiz” dedi.

BAŞKAN DEMİRKOL’DAN KADINLARA ÇAĞRI: SİZLERİN HER ZAMAN YANINDAYIZ, HİZMETİNİZDEYİZ

Haliliye Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personeller, meclis üyeleri, kadın destek merkezi öğreticileri ve kursiyerlerinin katıldığı program düzenledi. Kadınlara çeşitli hediyelerinin dağıtıldığı ve okuma yazma kursunu tamamlayan kadınlara sertifikalarının taktim edildiği programda konuşan Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, “Geleceği emanet edeceğimiz gençliği, sizler yetiştireceksiniz ve onun için sizlerin her zaman yanındayız ve hizmetinizdeyiz” dedi.

Haliliye Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programa Başkan Fevzi Demirkol ve eşi Adile Demirkol, Belediye Meclis Üyeleri Hande Çankaya ve İhsan Akyüz Gücüyetmez, AK Parti İl Kadınları Başkanı Demet Saatçi Güven, Haliliye İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülistan Satış, belediye bünyesindeki kadın personeller, kadın destek merkezlerinin öğreticileri ve kursiyerleri katıldı. Eşi Adile Demirkol ile birlikte karanfil dağıttığı kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü de kutlayan Başkan Demirkol, kadınlarla hatıra fotoğrafları da çektirdi.

Programda yaptığı konuşmasında Afrin’de görevli kahraman Mehmetçiğe dua edip, dua talep eden Başkan Demirkol, “Yanı başımızdaki Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatında görev alan peygamber ocağı şanlı ordumuza mensup askerlerimizi, Cenab-ı Hakk her zaman ve her yerde havada, karada, denizde galip ve muzaffer eylesin. Onun için sizden dua talep ediyoruz. Kahraman gazilerimizi Allah her zaman muvaffak ve muzaffer eylesin” ifadelerini kullandı.

“CİNSİYET FARKI GÖZETİLMEMELİ”

Başkan Fevzi Demirkol, toplumda cinsiyet farkı gözetilmeden, el ele, omuz omuza olunması gerektiğinin altını çizerek, “Kadınlar günü diyoruz; kadınlar toplumumuzun yüzde 50’si ve dolayısıyla kadınlarımızla, erkeklerimiz arasında cinsiyet farkı gözetmeden tüm kadınlarımızı toplumun, ailenin temel direği olarak her zaman için mesuliyet alarak, sosyal hayata katarak, birbirinden farklı erkeklerle kadınların el ele, omuz omuza gönülden birlikte topluma hizmet etmesi ve gelecek nesli ihya etmesi gerekmektedir” diye konuştu.

“GENÇLİĞİ, SİZLER YETİŞTİRECEKSİNİZ”

Başkan Fevzi Demirkol, geleceği emanet edeceğimiz gençleri kadınların yetiştirdiğini vurguladığı konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Kadınlarımız bizim çocukken evimizin neşesi, sevgili çocuk. Daha sonrasında ailesine destek olan, ailesinin umudu genç kız. İleriki zamanlarda sevgili eş, hayat arkadaşı ve daha sonrasında fedakâr anne. Daha ileriki yaşlarda şefkatli nine olan kadınlarımızın, Kadınlar Gününü kutluyorum. Allah sizleri her zaman için evlatlarınızın başından eksik etmesin. Geleceği emanet edeceğimiz gençliği, sizler yetiştireceksiniz ve onun için sizlerin her zaman yanındayız ve hizmetinizdeyiz.”

“Geçmişten bugüne tekrarladığım bir konuyu ifade etmek istiyorum” diyen Başkan Fevzi Demirkol, “Kadın nasıl olmalı derken, örnek alacağımız kadınları ifade edeceğim; kadın İslam’da ilk öğretmen olan Hazreti Aişe anamız gibi olmalı. Sadakatiyle, duruşuyla Hazreti Hatice annemiz gibi olmalı. Kadın zulme karşı duruşuyla Hazreti Asiye gibi olmalı. Kadın teslimiyetiyle Rabia el-Adeviyye gibi olmalı. Kadın milli mücadeledeki kahramanlarımızın, erkeklerimizden daha geride kalmadığını gösteren sembol kadınlarımızdan Erzurum’da Nene Hatun, Kastamonu’da Şerife Bacı, Osmaniye’de Tayyar Rahmiye ve daha öncelerde ifade ettiğimiz gibi Kafkas ve Balkan Cephesinde İzmir ve Bursa’nın kurtuluşunda cepheden, cepheye koşan Kara Fatma gibi olmalı. Kadınlarımız ilk olarak çocuğunu öğretmeli ve ondan sonra geleceğimize emanet edeceğimiz gençlerimizin yetişmesinde en önemli görevi almalı ve almaktadır” şeklinde konuşmasını devam ettirdi.

“OKUMA YAZMA SEFERBERLİĞİNİ GÖREVE GELDİĞİMİZDE BAŞLATTIK”

Başkan Fevzi Demirkol, konuşmasının son bölümünde ise kadınların okuma yazma öğrenmesinin üstünde durarak, “Okuma yazma konusunda 34’üncü kursumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Okuma yazma seferberliğini biz zaten daha öncesinde katılmış oluyoruz. Kadınlarımıza yönelik çeşitli eğitim faaliyetlerimiz ve kadınların istifade edeceği çeşitli tesislerimiz inşallah yakın zamanda hizmete girecektir” ifadelerini kullanarak, konuşmasını tamamladı.

Başkan Fevzi Demirkol’un konuşmasının ardından okuma yazma kurslarını başarıyla tamamlayarak, okumayı öğrenen kadınlara ve çeşitli kursları bitiren kadınlara sertifikaları taktim edildi. Program, okuma yazmayı Haliliye Belediyesinin kurslarında öğrenen Zeliha Okumuş isimli bir kadında, defterine aldığı notları okuyarak, duygularını paylaşmasının ardından sona erdi.

Öte yandan programa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Selim Polatkan ve Osman Uludağ ile Belediye Meclis Üyelerinden Abdulkadir Altundağ, Feyyat Akbaş ve İsmail Güneş’de katıldı.

Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hilvan'da büyük bir coşkuyla kutlandı.
Yılmaztekin, 'Milletvekillerini paketleyip, Gönderdiler'
Yılmaztekin, 'Milletvekillerini paketleyip, Gönderdiler'
15 Vekilin CHP’den istifa edip İYİ Partiye geçmesinin ardından yapılan yorumlara bir yenisini de Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin ekledi.
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
​CHP ve İYİ Parti ittifakı sonrası CHP'li 15 vekil İYİ Parti'ye geçti.
Ve Çiftlik Bank yuva yıkmaya da başladı, 3 kadın boşanma davası açtı
Ve Çiftlik Bank yuva yıkmaya da başladı, 3 kadın boşanma davası açtı
Çiftlik Bank dolandırıcılığı evlilikleri yıkmaya başladı. Üç kadın, eşlerinin borçlanıp bu bankaya yatırdığı paralar nedeniyle boşanma davası açtı.
Ceylanpınar'da 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Ceylanpınar'da 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı Ceylanpınar'da büyük bir coşkuyla kutlandı.
Baydilli: Çocuklarımıza özel projeler gerçekleştirdik
Baydilli: Çocuklarımıza özel projeler gerçekleştirdik
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Baydilli, Karaköprü Belediyesi olarak doğrudan çocuklara hitap eden projeler yaptıklarını kaydetti
Demirkol: Hizmetlerimizde çocuklarımıza öncelik verdik
Demirkol: Hizmetlerimizde çocuklarımıza öncelik verdik
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.
Başkan Ekinci: Her çocuk bizim için özeldir
Başkan Ekinci: Her çocuk bizim için özeldir
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
CHP’den 15 vekil İYİ Parti’ye geçti
CHP’den 15 vekil İYİ Parti’ye geçti
CHP’den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti’ye katıldı. CHP'li vekillerin geçişi sonrası parti Meclis'te grup kurma hakkını elde edecek.
TSK'dan Göz Yaşartan Davranış
TSK'dan Göz Yaşartan Davranış
Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Afgan Aziz Ortaokulu’na ziyarette bulundu. Öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar dileyen TSK, hediyeler vermeyi de unutmadı.
Harran MEM Öğrencileri Uçurdu
Harran MEM Öğrencileri Uçurdu
Harran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro ekibinin uzun süren girişimleri sonucunda THY ile yapmış olduğu organizasyonla Harran'da gökyüzünün, denizin mavisini yalnızca televizyondan gören öğrenciler THY sayesinde gökyüzü kadar büyük, deniz kadar mavi hayallerine ulaştılar.
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
29°C / 15°C
Durum
Az Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:03
Güneş
05:32
Öğle
12:30
İkindi
16:12
Akşam
19:16
Yatsı
20:38
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿