BAŞKAN DEMİRKOL’DAN KADINLARA ÇAĞRI: SİZLERİN HER ZAMAN YANINDAYIZ, HİZMETİNİZDEYİZ

Haliliye Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personeller, meclis üyeleri, kadın destek merkezi öğreticileri ve kursiyerlerinin katıldığı program düzenledi. Kadınlara çeşitli hediyelerinin dağıtıldığı ve okuma yazma kursunu tamamlayan kadınlara sertifikalarının taktim edildiği programda konuşan Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, “Geleceği emanet edeceğimiz gençliği, sizler yetiştireceksiniz ve onun için sizlerin her zaman yanındayız ve hizmetinizdeyiz” dedi.

Haliliye Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programa Başkan Fevzi Demirkol ve eşi Adile Demirkol, Belediye Meclis Üyeleri Hande Çankaya ve İhsan Akyüz Gücüyetmez, AK Parti İl Kadınları Başkanı Demet Saatçi Güven, Haliliye İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülistan Satış, belediye bünyesindeki kadın personeller, kadın destek merkezlerinin öğreticileri ve kursiyerleri katıldı. Eşi Adile Demirkol ile birlikte karanfil dağıttığı kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü de kutlayan Başkan Demirkol, kadınlarla hatıra fotoğrafları da çektirdi.

Programda yaptığı konuşmasında Afrin’de görevli kahraman Mehmetçiğe dua edip, dua talep eden Başkan Demirkol, “Yanı başımızdaki Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatında görev alan peygamber ocağı şanlı ordumuza mensup askerlerimizi, Cenab-ı Hakk her zaman ve her yerde havada, karada, denizde galip ve muzaffer eylesin. Onun için sizden dua talep ediyoruz. Kahraman gazilerimizi Allah her zaman muvaffak ve muzaffer eylesin” ifadelerini kullandı.

“CİNSİYET FARKI GÖZETİLMEMELİ”

Başkan Fevzi Demirkol, toplumda cinsiyet farkı gözetilmeden, el ele, omuz omuza olunması gerektiğinin altını çizerek, “Kadınlar günü diyoruz; kadınlar toplumumuzun yüzde 50’si ve dolayısıyla kadınlarımızla, erkeklerimiz arasında cinsiyet farkı gözetmeden tüm kadınlarımızı toplumun, ailenin temel direği olarak her zaman için mesuliyet alarak, sosyal hayata katarak, birbirinden farklı erkeklerle kadınların el ele, omuz omuza gönülden birlikte topluma hizmet etmesi ve gelecek nesli ihya etmesi gerekmektedir” diye konuştu.

“GENÇLİĞİ, SİZLER YETİŞTİRECEKSİNİZ”

Başkan Fevzi Demirkol, geleceği emanet edeceğimiz gençleri kadınların yetiştirdiğini vurguladığı konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Kadınlarımız bizim çocukken evimizin neşesi, sevgili çocuk. Daha sonrasında ailesine destek olan, ailesinin umudu genç kız. İleriki zamanlarda sevgili eş, hayat arkadaşı ve daha sonrasında fedakâr anne. Daha ileriki yaşlarda şefkatli nine olan kadınlarımızın, Kadınlar Gününü kutluyorum. Allah sizleri her zaman için evlatlarınızın başından eksik etmesin. Geleceği emanet edeceğimiz gençliği, sizler yetiştireceksiniz ve onun için sizlerin her zaman yanındayız ve hizmetinizdeyiz.”

“Geçmişten bugüne tekrarladığım bir konuyu ifade etmek istiyorum” diyen Başkan Fevzi Demirkol, “Kadın nasıl olmalı derken, örnek alacağımız kadınları ifade edeceğim; kadın İslam’da ilk öğretmen olan Hazreti Aişe anamız gibi olmalı. Sadakatiyle, duruşuyla Hazreti Hatice annemiz gibi olmalı. Kadın zulme karşı duruşuyla Hazreti Asiye gibi olmalı. Kadın teslimiyetiyle Rabia el-Adeviyye gibi olmalı. Kadın milli mücadeledeki kahramanlarımızın, erkeklerimizden daha geride kalmadığını gösteren sembol kadınlarımızdan Erzurum’da Nene Hatun, Kastamonu’da Şerife Bacı, Osmaniye’de Tayyar Rahmiye ve daha öncelerde ifade ettiğimiz gibi Kafkas ve Balkan Cephesinde İzmir ve Bursa’nın kurtuluşunda cepheden, cepheye koşan Kara Fatma gibi olmalı. Kadınlarımız ilk olarak çocuğunu öğretmeli ve ondan sonra geleceğimize emanet edeceğimiz gençlerimizin yetişmesinde en önemli görevi almalı ve almaktadır” şeklinde konuşmasını devam ettirdi.

“OKUMA YAZMA SEFERBERLİĞİNİ GÖREVE GELDİĞİMİZDE BAŞLATTIK”

Başkan Fevzi Demirkol, konuşmasının son bölümünde ise kadınların okuma yazma öğrenmesinin üstünde durarak, “Okuma yazma konusunda 34’üncü kursumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Okuma yazma seferberliğini biz zaten daha öncesinde katılmış oluyoruz. Kadınlarımıza yönelik çeşitli eğitim faaliyetlerimiz ve kadınların istifade edeceği çeşitli tesislerimiz inşallah yakın zamanda hizmete girecektir” ifadelerini kullanarak, konuşmasını tamamladı.

Başkan Fevzi Demirkol’un konuşmasının ardından okuma yazma kurslarını başarıyla tamamlayarak, okumayı öğrenen kadınlara ve çeşitli kursları bitiren kadınlara sertifikaları taktim edildi. Program, okuma yazmayı Haliliye Belediyesinin kurslarında öğrenen Zeliha Okumuş isimli bir kadında, defterine aldığı notları okuyarak, duygularını paylaşmasının ardından sona erdi.

Öte yandan programa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Selim Polatkan ve Osman Uludağ ile Belediye Meclis Üyelerinden Abdulkadir Altundağ, Feyyat Akbaş ve İsmail Güneş’de katıldı.