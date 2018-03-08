Yılmaztekin'den 8 Mart Mesajı...

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Avukat Kemalettin Yılmaztekin, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” vesilesiyle bir mesaj yayınladı.İyilik ve hoşgörü sembolü kadınlarımızın “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum” diyen Yılmaztekin, mesajında şu ifadelere yer verdi:“Toplumun en küçük yapı taşı olan ailenin temel direği kadın, üstlendiği zor ve meşakkatli görevleri hiçbir karşılık beklemeden, güleryüz ve samimiyet konforuyla sunarak, kendisine duyulan saygının çok daha fazlasını hak ettiğini her an ispat etmektedir.Ev hanımı, hayat arkadaşı, iş kadını gibi üstlendiği misyonlar ve hemen her alanda verdikleri destekle hayatı yaşanabilir kılan kadınlar, “Cennet annelerin ayakları altındadır” Hadis-i Şerif’i ile de müjdelerin en büyüğüne mazhar olmuşlardır.Peygamberimize (s.a.v) ilk iman eden kişinin eşi Hazreti Hatice Validemiz (r.anha) olması ve tebliğ esnasında üstlenmiş olduğu görevi eksiksiz layıkıyla yerine getirmiş olması, bu şerefe nail olmasındaki hikmet açısından üzerinde uzun uzun düşünülmeye muhtaçtır.Her alan ve her şartta fedakâr bir anlayışla her şeye yetişmeye çalışan kadınların haklarını hiçbir şüpheye ve tartışmaya yer bırakmayacak şekilde yüce dinimiz garanti altına almıştır.Tarihimiz boyunca istiklal ve istikbal mücadelesi başta olmak üzere, desteğine ihtiyaç duyulduğu her an sorumluluk duygusuyla desteğe koşmuş, hepsinde de ayrı bir kahramanlık destanı yazmış kadınlar, sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi ve müreffeh bir toplumun inşası noktasında en büyük güvencemizdir.Bu duygu ve düşüncelerle; başta şehit anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.”