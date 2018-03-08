Aynı Anda 8 Bölüm Birden Açıldı...

Harran Üniversitesine bağlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu son yıllarda yaptığı eğitim atağıyla ülke ve bölgenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak var olan program sayısını 13’ten 21’e çıkardı.Sağlığı toplumsal bir olgu, sağlık hizmetlerini toplumsal bir görev ve sorumluluk olarak gören Sağlık Hizmetleri MYO, bu yıl aynı açtığı 8 yeni bölüm ile eğitim-öğretimde bir rekora imza atmış oldu. Sağlık Hizmetleri MYO’da Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Protez, Diyaliz, İlk ve Acil Yardım (İÖ), Odyometri, Optisyenlik (İÖ), Ortopedik Protez Ortez ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümleri açıldı.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın; “Sağlık alanında topluma ve bölgenin koşullarına uygun nitelikte ve sayıda personel yetiştirilmesi sağlık hizmetlerinde başarının ön koşuludur. Yetiştirilen bu insan gücüne iyi bir eğitim ve uygulama imkânı sunan yüksekokulumuz, alanında yetkin ve nitelikli sağlık personelleri yetiştirmektedir. Sağlık alanındaki programlara çok yoğun ilgi gösterildiğinden dolayı özel üniversiteler yüksek ücretler karşılığında bu alana öğrenci çekebilmek amacıyla her yıl yeni program açma yarışına girmektedir. Şanlıurfa’dan da özel üniversitelere ciddi anlamda öğrenci akışı olmaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek adına 8 yeni bölüm açtık’’ dedi.Önümüzdeki yıllarda yapacakları çalışmalarla eğitim kalitesini artırarak ülkemizde Sağlık Hizmetleri alanında ilk 5 meslek yüksekokulu içerisine girmeyi hedeflediklerini açıklayan SHMYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. İsmail Koyuncu, Bu konuda kendilerine destek olan Rektör Taşaltın’a ve emeği geçen hocalara teşekkür ederek, bu yıl üniversiteye girecek olan öğrencileri, detaylı bilgi almaları için yüksekokula davet etti.