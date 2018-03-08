Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği ile Harran Üniversitesinin ortaklaşa olarak düzenlediği Eğitimde, Anne Kız El Ele projesi ile Büyükşehirle Değişime Hazır mısın projesi devam ediyor. Proje kapsamında 7 Mart 2018 Çarşamba günü Anadolu İmam-Hatip Lisesi Kız Yurdu'nda düzenlenen programa Şanlıurfa Büyük Şehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa İl Müftüsü İhsan Açık ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürü Sibel Sakızcı katıldı. Programa başlarken açış konuşmasını yapan Sibel Sakızcı şunları kaydetti “Kızların eğitimini önemseyen, kızların geleceği kadınların oluğtuğu bilinciyle hareket eden Büyükşehir Belediye anlayışıyla kızlarımıza sayın Başkanı’mızın talimatıyla destekler vermekte müdürlüğümüz. Yürüttüğümüz proje kapsamında sizlerin temel bakımları, temel eğitimleri, kurum ve kuruluşlardan aldığımız desteklerle huzurlarınızdayız, yanınızdayız ..”

Medeniyetleri ve şehirleri inşa eden ve kuran kadındır diyen İl Müftüsü İhsan Açık kadının anlam ve önemini ve İslam’daki yerine vurgu yaptıktan sonra şunları söyledi; “Gölgesinden dahi haya eden anamız Meryem’in imtihanının zorluğuna bakın; Peygamberimize risalet görevi verildiği o zorlu süreçtee eşinin yanında ve destekleyicisi olan Hz. Hatice’ye bakın.. İlk şehidimiz bile kadındır. Eğer Hz. Aişe olmasaydı Namazın rekat sayısı ve teferruatları hakkında bilgimiz olmayacaktı.

Hiçbir dinin dinimiz kadar kadına önem vermediğini bilmemize rağmen ve müslüman bir toplum olduğumuz halde bu tür organizasyonlara keşke gerek duyulmayacak hasasiyet ve duyarlılıklara, bilgi ve anlayışa sahip olsaydık diye sitem eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi sözlerine şöyle devam etti: “Tarihe baktığımız zaman kadınlarımızı; cephede, cephe gerisinde; erkeği cesaretlendirmede ve cepheye sürmede görüyoruz. Bakın çok yakın bir tarihte bir olay geldi başımıza ülke olarak; Darbe Girişimi.. İstanbul'da, Ankara'da uçaklar, tanklar şehri paramparça etti ama oraya baktığınızda hep kadının ön plana çıktığını görüyoruz .. Bazen Anadolu'da kahramanlıklar duyduğumuzda akıllı adamlar der ki "yanında hanımı var mıydı?" evet dendiği zaman; tamam söz bitmiştir.”