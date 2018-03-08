Yasak Aşk İtirafı Büyük Ses Getirdi

KASTAMONU’da yanan evin sırrı hala devam ediyor. 2 tane evin yanması ve 5 kişilik aileden 4 kişinin bulunmaması herkesi şoke etmişti. İddialara göre ise Yaşar Çataloğlu arazi için evi yaktı. Bugün canlı yayına katılan Yaşar Çataloğlu’ndan ise olay bir iddia geldi.Bundan tam 2 hafta önce Kastamonu’da çıkan yangın herkesi şoke etti. İlk başlarda normal bir yangın olarak görülse de ortaya çıkan iddialar adeta izleyenleri şoke etti. 5 kişinin kaldığı evde sadece 12 yaşındaki Serdat Çataloğlu’nun cesedi bulundu. Yangından sonra diğer 4 aile ferdinden haber alınamadı. Müge Anlı’da ise bugün olay bir iddia ortaya atıldı. Herkes yeğen Yaşar Çataloğlu’nun arazi için evi yaktığını söylüyordu. Bugün canlı katılan Yaşar Çataloğlu’ndan bomba açıklama geldi.Yaşar Çataloğlu yaptığı açıklamada olay bir iddiayı söyledi. Kendisinin eşi tarafından söylenen bu iddiayı canlı yayına açıklayan Çataloğlu gelin Şengül ile kayınpeder Fazıl arasında bir ilişki yaşadığını söyledi.Söylemekten çekinen Yaşar Çataloğlu’nun söylediklerine göre Şengül Çataloğlu ile kayınpeder Fazıl Çataloğlu birbirini kıskanıyordu. Hatta Fazıl Çataloğlu yeğeninden gelini Şengül’ü kıskanıyor.Kastamonu’da çıkan yangında Çataloğlu ailesinin esrarengiz kaybında 1 numaralı şüpheli olan Yaşar Çataloğlu hakkında şok eden iddia. Müge Anlı ekibini arayan izleyenler Yaşar’ın köydeki kadınların fotoğraflarını çektiğini ve bu yolla şantaj yaptığını iddia etti.