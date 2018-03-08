Urfaspor Evde Kalmış Mertcan Çam'ın Kısmetini Açtı

Trabzonspor alt yapısında yetişen âmâ Trabzon formasını sadece 3 dakika giyen Mertcan Çam Urfaspor da yaşadığını iddia ettiği olaylara spor magazinine malzeme olunca kısmeti mi açıldı yoksa menajer tezgahı mı bilinmez Beşiktaş a transfer oldu.2. Ligde oynadığı Urfaspor ve Bandırmaspor’da bile yedek kalan magazin futbolcusu Mertcan menajeri Metin Korkmaz'ın özel ilgisi ve kulüple olan ilişkisi ile 40 gün önce Beşiktaş’a transfer olması futbol kamuoyunda hayret ve şaşkınlıkla karşılandı.