Bu Mahalleden Geçebilmek İçin Cambaz Olmak Lazım

Ahmet Yesevi Mahallesinin genel sorunlarının en başında gelen elektrik direklerini konumu vatandaşı zor durumda bıraktığı gibi, çözüm yolu da sunulmuyor.Elektrik direklerinin mahallenin ortasına dikilmesi araçların geçişini zorluyor. Kapılarının önünden daha uzak yerlere araçlarını park etmek zorunda kalan vatandaşlar, hem araç kalabalığı yaşatıyor hem de bu kalabalık yüzünden park cezası yiyorlar.Normal şartlarda zaten dar ve çarpık inşa sonucu biçimsiz olan sokakların elektrik direkleriyle daha da kötü duruma düşmesinden dolayı vatandaş oldukça şikayetçi.Mahalle sakinlerinin ihbar hattımıza gönderdiği sorunların başında gelen elektrik direklerinin yanlış yere konumlandırması sonucu yaşadıkları sıkıntıları gündeme getirmek istediğimiz takdirde bütün sitede sadece elektrik direklerinin konumundan şikâyetçi olan insanların feryatlarını görebilmek mümkün.Konu hakkında defalarca haber yaptığımız halde bir türlü düzeltilmeyen düzeltilmesi artık imkânsız olan çarpık yapılarla vatandaşlar cebelleşmeye mahkûm ediliyor.Konu hakkında aracıyla mahallesine giremeyen bir vatandaşın sözlerine de şu şekilde kulak veriyoruz; “fotoğrafta görmüş olduğunuz Ahmet Yesevi taraflarında mistik bir sokak… Araçların geçtiği bir yol ve bu yola elektrik dağıtım firmasının meydan okuması… Tamam her şeyi bir kenara bırakalım peki o kilit taşları döşenirken belediye görmedi mi?” yorumunda bulundu.Zaten çarpık yapının olduğu bir sokakta çalışma yapan belediye yaptığı çalışma ile sorunu kalıcı hale getiriyor. Daha önce düzeltilmesi kolay olan elektrik direğinin olduğu mahalleye döşenen parke taşları ile beraber sorunun kalıcı olması vatandaşın canını ayrı bir sıkıyor.Çevre ve sokak düzenlemesinin planlı yapılması ve sorunlara kalıcı çözümler getirilmesi için vatandaşlar yetkililerden yardım bekliyor.