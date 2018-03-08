Belsan'a İş Yaptırmak BİMER'e Şikayetten Geçiyor

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Urfa’nın Eyyübiye İlçesinde bulunan açık otobüs durakları vatandaşı zor durumda bıraktığı için çevre sakinleri BİMER’e şikayet yağdırmıştı.İhbar hattımıza ulaşan görsellerden oluşturduğumuz haber üzerine yetkililer mağdur vatandaşların seslerini duyarak üstü açık olan durakları kaldırıp yerine yazın güneşten kışın ise yağmurdan koruyacak olan üstü kapalı durakları inşa etmeye başladı.Urfa halkı sesini yetkililere duyuramadığı takdirde başvurdukları BİMER ve CİMER mesajlarından sonra gelen talimat üzerine açık olan duraklar yerini üstü kapalı yeni duraklara bıraktı.Çalışmaların kısa sürede biteceğini duyuran yetkililer, vatandaşların yeni durakları kullanmaları için aralıksız çalışıyorlar.Bir Önceki İlgili Habere Buradan Ulaşabilirsiniz;"Vatandaş Urfa Yetkililerini BİMER'e Havale Etti"