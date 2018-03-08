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Bu haber 08 Mart 2018 02:43:50 Tarihinde eklenmiştir.

Fakıbaba Duruma El Attı,Müdür Görevden Alındı!Tam Bir

Tarım İl Müdürü Ömer Ceylan ile Yardımcısı Levent Kül’ün açığa alındığı soruşturmanın arka planında ‘bir işadamının bakanlığa yaptığı şikâyet’in yattığı ortaya çıktı.

Fakıbaba Duruma El Attı,Müdür Görevden Alındı!Tam Bir

Geçen yıl temmuz ayındaki kabine değişikliğiyle Urfa Milletvekili Uzman Dr. Eşref Fakıbaba; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na getirilmişti. Bakanlık görevini Bursa kökenli bir başka Urfa Milletvekili olan Faruk Çelik’ten devralan Fakıbaba, ilerleyen aylarda da kurumun merkez ve yerel teşkilatlarında bazı atama tasarruflarında bulunmuştu.

Bakan Fakıbaba, bu kapsamda 1982-1984 yılları arasında başhekim olarak görev yaptığı Iğdır’dan tanıdığı bir ailenin oğlu olan Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Ziraat Mühendisi Levent Kül’ü, Bursa Tarım İl Müdürlüğü’ne “müdür yardımcısı” olarak atanmasına izin vermişti. 18 Eylül 2017’de yeni görevine başlayan Levent Kül’ün, kuruma alışmasından bir müddet sonra Tarım İl Müdürlüğü koltuğuna oturtulacağı konuşuluyordu. Ancak bu atama, kurum çalışanlarının iddiasına göre, Bakan Faruk Çelik döneminden kalan mevcut İl Müdürü Ömer Ceylan ile gıda ve tarımsal altyapıdan sorumlu İl Müdür Yardımcılığına getirtilen Levent Kül arasında bir çekişme yaşanmasına neden oluyordu. Bu çekişme “Bakalım kim kimi koltuğundan edecek” şeklinde, Tarım İl Müdürlüğü personelinin diline düşüyordu.

IĞDIR’DAN TANIYOR

Hele geçen yıl 29 Eylül’de Bursa’yı ziyaret eden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba’nın kurum çalışanlarıyla buluştuğu sabah kahvaltısında söyledikleri, iki bürokrat arasındaki yarışı daha da kızıştırıyordu. Çünkü Bakan Fakıbaba’nın o kahvaltıda 11 gün önce kuruma ataması yapılan Levent Kül’ün adını söyleyerek, “Babasıyla (Ali Kül) dostluğumuz geçmişe dayanıyor” cümlesini kurup, bir de anı fotoğrafı çektirmesi “İl Müdürlüğü’nde ibrenin gerçekte kimi gösterdiği konusunda personele iyiden iyiye bir fikir veriyordu.

İlginçtir, Bakan Fakıbaba’nın Bursa’yı ziyaret ettiği gün yani 29 Eylül’de Celal Yami isimli bir işadamı inşaat sektörünün en gözde bölgelerinden Nilüfer’in Kayapa/Zafer Mahallesi, Yırca Mevkii’ne beton santrali kurabilmek için Tarım İl Müdürlüğü’ne başvuru yapıyordu. İddialara göre 600 bin lira tutarındaki yatırımı için, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Emel Gözükara Durmaz’ın sahibi olduğu Burçed firması aracılığıyla talepte bulunan Celal Yami’nin evrakı işleme alınıyordu.

TAKDİR YETKİSİ

Beton santrali kurulacak Yırca Mevkii’ndeki H21-C-07-D-3-C pafta, 6362 ada, 79 Nolu parselde inceleme yapan kurum çalışanları hazırladıkları raporu bakanlığa gönderiyordu. Kısa bir süre sonra da bakanlıktan söz konusu araziye beton santrali kurulabilmesi izninin “Bursa teşkilatının takdirine bırakıldığı yönünde” cevap geliyordu.

Peki, bu takdir nasıl kullanılacaktı? Üstelik bu izin için iki kişinin kararı büyük önem taşıyordu. Biri tarımsal altyapıdan sorumlu İl Müdür Yardımcısı Levent Kül, diğeri ise İl Müdürü Ömer Ceylan idi. Ancak her iki kurum yetkilisi de işadamı Celal Yami’nin ısrarla talep ettiği ve “hakkım” dediği izni vermeye yanaşmıyordu. Nitekim bir müddet sonra Yami’ye talebinin reddedildiği bildiriliyordu. O zaman aralarında çekişme olduğu bilinen iki bürokratı, böylesi bir izin konusunda hemfikir yapan konu ne idi?

ANINDA OLUR VERİLDİ

Orasını bilmiyoruz ama iddialara göre işadamı Yami, her iki bürokratla yaptığı görüşmelerin ses kaydıyla birlikte, soluğu Ankara’da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba’nın makamında alıyordu. Başından geçenleri Bakan Fakıbaba’ya anlatan Celal Yami, konuyla ilgili gereken soruşturma yapılmadığı takdirde, bir şekilde derdini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aktarmayı planladığını söylüyordu. Kurum çalışanlarına tepki gösteren Bakan Fakıbaba ise, işadamını uğurladıktan sonra teftiş kurulunu harekete geçiriyordu.

Nitekim yaklaşık 20 gün önce Bursa’ya gönderilen müfettiş, daha kuruma ayağını basar basmaz hem İl Müdürü Ömer Ceylan’ın hem de Müdür Yardımcısı Levent Kül’ün görevden uzaklaştırılmasını teklif ediyor, bakanlık da bu teklife anında olur veriyordu.

Beton santraline talep edilen izinle ilgili işlemleri yürüten bütün memur ve sorumluların 3 gün boyunca tek tek ifadelerini alan ve işadamı Celal Yami’nin de bilgisine başvuran müfettişin nasıl bir rapor hazırlayacağı merakla beklenirken, kurumun Bursa teşkilatının başına da Bilecik İl Tarım Müdürü Hacı Dursun Yıldız atanıyordu./Yenidönem
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