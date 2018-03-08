"DEDAŞ usulsüzce ceza kesiyor'',Dedaş'tan Sert Açıklama!

Dicle Elektrik Dağıtım, bir haber ajansının kaçak elektrik kullanımı ispatlı olan şahısları mağdur, kaçak elektrik hakkında yasa ve yönetmeliklere uygun biçimde işlem yapan şirketi ise kanunsuz iş yapıyormuş gibi gösteren "DEDAŞ usulsüzce ceza kesiyor" başlıklı haberle ilgili bir açıklama yaptı.

Dicle Elektrik Dağıtım’dan yapılan açıklamada, İlke Haber Ajansı’nın (İLK-HA) bu tip haberleri yaparken konunun yasal dayanaklarını kamuoyuna yansıtmadan, sadece tek bir tarafın iddialarını okuyucuya aktarmasını hakkaniyetli bulmadığımızı bir kez daha belirtmek isteriz denildi.

Tek taraflı yaklaşımların, kullandığı enerjinin bedelini düzenli ödeyen ve bunun karşılığında kesintisiz elektrik talep eden çoğunluğun hakkının da yenilmesi anlamına geldiğine yer verilen açıklamada şöyle denildi:

"Batman‘ın Kozluk ilçesi Tuzlagözü köyü Örnek mezrasında, 8 Aralık 2017 tarihinde yapılan denetimde T.A., C.A. ve T.A. isimli aboneler hakkında EPDK (Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu) Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak, kaçak kullanım yöntemlerinden biri olan harici faz kullanılması yoluyla kayıt dışı tüketim işlemi yapılmıştır. Kayıt dışı kullanıma ait video çekimleri bulunmakta olup, söz konusu aboneler hakkında yasa gereği Cumhuriyet Savcılığı’na da suç duyurusunda bulunulmuştur. Bahse konu abonelerin, 29 Aralık 2017’de yaptıkları itirazlar da Kaçak Elektrik İtiraz Komisyonu tarafından incelenmiş ancak somut gerekçelerle reddedilmiştir.

Tek taraflı, ispattan yoksun, olayın yasal boyutlarını yansıtmayan bu ve benzeri haberlerle şirketimize yönelik haksız algı oluşturma çabasına son verilmelidir. Kaçak elektrik kullanımı, ekonomik, sosyal ve kültürel bir sorundur ve Güneydoğu bölgesinde ekonominin ve toplam refahın artması isteniyorsa, kaçak elektrik kullanımı tamamen terk edilmelidir. Uzun yıllara dayanan bu yanlış alışkanlığın terk edilmesi için medyanın da üzerine düşen sorumluluğu bizimle ve halkımızla paylaşmasını can-ı gönülden diliyoruz."