Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, veteriner fakültesi öğrencilerine yönelik, "Hedefleriniz yüksek olsun, hedefleriniz Bakan Bey'in koltuğu olsun, 'ben de Bakan olacağım.' diyerek, hedeflerinizi yüksek tutarak çalışmaya devam edin. Sonra da rektörlüğü düşünebilirsiniz." dedi.

Fakıbaba, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi VetAnka Öğrenci Topluluğu'nun düzenlediği "5. Kariyer Günleri ve Sektörle Buluşma" etkinliğinde yaptığı konuşmada, öğrencilik yıllarından bahsederken duygularına hakim olamadı ve çok iyi bir doktor olmak için her şartta çalıştığını anlattı.

Yapılan işte en iyisi olmak için çaba sarf etmek gerektiğini vurgulayan Fakıbaba, "Şimdi de 25 bakan arkadaşımız var, hepsi benden çok çok değerli ama insanlar yarış içinde olmak zorunda. Acaba benim bakanlığımda en iyi ne olabilir? Ben bakanlığımda nasıl daha başarılı olabilirim? Bu benim yapımda var, insanların da yapısında olması lazım." ifadelerini kullandı.

Fakıbaba, insanları, hayvanları, doğayı sevdikçe başarı çizgisinin de arttığını dile getirerek, "Hep 'acaba işimde nasıl başarılı olabilirim, insanlara nasıl faydalı olabilirim' düşüncesiyle hareket ettim." dedi.

Türkiye'nin gündeminde et ithalatı gibi konuların bulunduğunu belirten Fakıbaba, "Bunları önleyecek olan sizlersiniz. Fakülte hocaları da 'Veteriner arkadaşlar buzağı ölüm oranlarını düşürdüklerinde, hayvan hastalıklarını azalttıklarında ve koruyucu hekimlik uyguladıklarında ithalatı önleyeceksiniz.' diyeceklerdir. Temelinde bu var." diye konuştu.

"Hedefiniz Bakan Bey'in koltuğu olsun"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de kariyer günü etkinliğinin mesleki vizyonu geliştireceğine işaret ederek, öğrencilere yönelik, "Hedefleriniz yüksek olsun, hedefleriniz Bakan Bey'in koltuğu olsun, 'ben de Bakan olacağım.' diyerek, hedeflerinizi yüksek tutarak çalışmaya devam edin. Sonra da rektörlüğü düşünebilirsiniz." dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun da kendi hayatından örnekler vererek, öğrencilere "Hiçbir zaman yılmayın, kendinizi daima eğitin, donanımınızı artırın, ilgilendiğiniz her alanda eğitimin en iyisini almak için mücadele edin." tavsiyesinde bulundu.

Konuşmaların ardından VetAnka Topluluk Başkanı Saadet Çoban, Fakıbaba'ya plaket takdim etti.

"NBŞ kotasının artması söz konusu değil"

Fakıbaba, etkinlikte gazetecilerin sorularını da cevapladı. Türkşeker'e ait 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin soru üzerine Fakıbaba, henüz bu konunun Bakanlar Kuruluna sunulmadığını söyledi.

Fakıbaba, şeker sektöründeki 8 özel fabrikanın 1 milyon tonluk üretim yaptığını, Türkşeker'e bağlı 25 fabrikanın ise 1 milyon 400 bin ton üretim gerçekleştirdiğini belirterek, "14'ü özelleştirildiğinde, stratejik olarak 11'i elimizde kaldığında, bu özelleştirmenin faydası vardır, zararı yoktur. Çünkü 14'ünün çok fazla şeker üreteceğine ben inanıyorum. Esasında hekim olarak şekerin tümüne karşıyım ama NBŞ'ye daha fazla karşıyım. Bizim şeker pancarından daha fazla şeker üretmemiz demek NBŞ'nin yerine şeker pancarından üretilen şekerin geçmesi, daha ucuza mal olması, Avrupa ile daha rahat yarışabilmemiz anlamına gelir. Bu bağlamda buna sıcak bakıyorum, anormal olarak görmüyorum. " diye konuştu.

Amacın sadece fabrika özelleştirmeleri olduğuna işaret eden Fakıbaba, arsalarının satılmayacağını vurguladı.

Fakıbaba, vatandaşın bu konuda yanlış bir algısı olduğunu belirterek, "Sanki orada bulunan tüm alanlar özelleştiriliyor, oralara farklı binalar yapılacak, imara açılacak algısı var. Böyle bir şey varsa ben de buna karşıyım ama sadece daha fazla şeker üretmek adına özelleştiriliyorsa ki zaten öyle oluyor, bu özelleştirmenin yanındayım." dedi.

Söz konusu özelleştirmede kesinlikle işçi çıkarma olmayacağını dile getiren Fakıbaba, şunları kaydetti:

"İşçi arkadaşlarımızın bütün hakları baki kalacak, hiçbir işçinin hakkı zayi olmayacak. Böyle olduğunda şeker fabrikalarının 14'ünün özelleştirilmesinin... belki de bunun birkaçı Tarım Kredi Kooperatiflerinin elinde olabilir. Devletin stratejik bir ürün olarak şekere de yerinde müdahale edebilmesi bağlamında elinde yeterli sayıda şeker fabrikaları olmuş olacak. Ama imara açılmamak kaydıyla ki öyle bir şey yok. Ben bunun yanında olduğumu belirtmek isterim."

Bakan Fakıbaba, bir başka soru üzerine de NBŞ kotasının artmasının söz konusu olmadığını bildirdi.