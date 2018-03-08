Fakıbaba,Kadınları Hep Ön Planda Tuttuk...

Bakan Fakıbaba'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı:

"Kadınlarımız, tarihimizin her döneminde gerek aile hayatında gerekse toplumsal hayatta üstlendikleri sorumluluklarla hayatımıza anlam ve değer katmaktadırlar. Bunun yanı sıra bir "anne" olarak, "insan yetiştirmek" gibi ulvi ve kutsal bir görevi üstlenmektedirler.

15 yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz reformlarla; kadınlarımızın siyasal ve sosyal alanlarda güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar attık. Bu çalışmalarımızla; kadınlarımızın eğitiminde, istihdamında ve siyasette yer almasında ciddi ilerlemeler sağladık.

Bugün kadınlarımız, demokrasi, kalkınma ve özgürlük mücadelemizde ön saflardaki duruşlarıyla ülke olarak gelişmemize büyük katkılar sunmaktadırlar.

Bunun en güzel örneğini, kırsal alanda yaşayan kadın çiftçilerimizde görebiliyoruz. Tarımdaki istihdamın yarıya yakınını kadınlarımız oluşturuyor. Çalışan kadınların ise yaklaşık üçte biri tarım sektöründe bulunuyor.

Bakanlık olarak kadın çiftçilerimizin, tarlasında, bahçesinde, bağında, serasında, ahırında, ağılında üretim süreci içerisinde aktif bir şekilde bulunmasına yönelik her türlü desteği veriyoruz.

Kırsaldaki kadınlarımızın eğitimlerine, kendilerini geliştirmelerine, kooperatifleşerek örgütlenmelerine, yatırım yapmalarına yönelik önemli projeler yürütüyor, birçok alanda destek sağlıyoruz. Destekleme projelerimizde kadınlar ve gençler için pozitif ayrımcılık uyguluyoruz.

Çünkü kadının elinin değdiği her işin, başarıyla neticeleneceğine inanıyoruz. Nitekim göreve başladığımız günden itibaren 'Kadın elinin değdiği yerde bereket vardır.' diyoruz. Bu nedenle kırsalda kadınlara yönelik gelir getirici, faaliyet çeşitliliğini artırıcı ve sosyo-ekonomik yönden güçlendirici projelerimiz, sorunların çözümüne yönelik çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir. Bu konuda "Üreten Kadın Büyüyen Anadolu Gelişen Türkiye" anlayışı doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kadınlarımızın hayat şartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik gerekli çabalarımız devam edecektir. Zira özellikle kanayan bir yaramız olan kadına şiddetin son bulması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde ciddi çalışmalar yapılması gerektiğine inanıyorum. Önümüzdeki dönemde bu konuda olumlu gelişmeler kaydedeceğimize inanıyorum.

Yeni Türkiye'nin inşasında kadınlarımızın aktif rol üstleneceklerine, ülkemizin 2023 hedeflerini yakalamasında önemli pay sahibi olacaklarına inancım tamdır.

Hayatın her alanında mücadele gösterip aktif şekilde var olan kadınlarımızın sayısının artması, ülkemizi daha ileri ve gelişmiş bir seviyeye taşıyacaktır.

Bu düşüncelerle; emekleri, sevgileri, fedakârlıkları, mücadeleleriyle umutlarımızı yeşerten bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, sağlık ve huzur içinde mutlu bir yaşam diliyorum."