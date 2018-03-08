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Bu haber 08 Mart 2018 02:33:26 Tarihinde eklenmiştir.

Dedaştan Büyük Adım,Ödül Verilecek!

Bedeli ödenmeden kullanılan elektrik ile yeraltından çekilip tarlalara gereğinden fazla akıtılan sular, verimli toprakları da önüne katarak Suriye’ye akıyor. Dicle Elektrik tarafından daha önce israfa dikkat çekmek için gündeme getirilen konuyla ilgili konuşan Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, enerji, su ve toprak kaybına neden olan bu durumun önüne geçecek uygun tarımsal sulama yapan çiftçilerin ödüllendirilmesini önerdi. Bu öneriye hayli sıcak bakan Dicle Elektrik yetkilileri ise bu konuda katkıda bulunmaya hazır olduklarını açıkladılar.

Dedaştan Büyük Adım,Ödül Verilecek!

Bedeli ödenmeden kullanılan elektrik ile yeraltından çekilip tarlalara gereğinden fazla akıtılan sular, verimli toprakları da önüne katarak Suriye’ye akıyor. Dicle Elektrik tarafından daha önce israfa dikkat çekmek için gündeme getirilen konuyla ilgili konuşan Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, enerji, su ve toprak kaybına neden olan bu durumun önüne geçecek uygun tarımsal sulama yapan çiftçilerin ödüllendirilmesini önerdi. Bu öneriye hayli sıcak bakan Dicle Elektrik yetkilileri ise bu konuda katkıda bulunmaya hazır olduklarını açıkladılar.

Türkiye'nin en önemli tahıl ve pamuk üretim merkezlerinden Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu yıl beklenen yağışın olmaması özellikle geçimini tarımla sağlayan kesimi kara kara düşündürüyor. Bilinçsiz sulama yüzünden sualtı kaynakları her geçen gün azalan bölgede yer alan barajlarda da su seviyesi istenen düzeyde değil. Bölge kuraklığa adım adım yaklaşırken tarım kenti olan Şanlıurfa’da sulama sezonu olmamasına rağmen saniye 20 metreküp su, bereketli toprakları da sürükleyerek Suriye’ye akıyor. Dicle Elektrik, israfa dikkat çekebilmek için konuyu daha önce de birçok kez gündeme getirerek, enerji ve su israfından vazgeçilmesi çağrısında bulunmuştu.

Saniyede 40-45 Metreküp Su Boşa Akıyor

Konuyla ilgili konuşan Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, yetersiz su kaynakları yüzünden Harran Ovası’nın sadece 3’te ikisinin sulanabildiğini açıkladı. Sulama sezonunda kayıt dışı elektrik kullanılarak yapılan vahşi sulamanın zararlarından söz eden Öztürkmen, ‘’Yeraltından gereğinden fazla çekilen su ve tahliye kanallarından akan suyun oluşturduğu dere vasıtası ile saniyede 40-45 metreküp su, önüne verimli toprakları da katarak boş yere Suriye’ye akıyor. Sadece bu su ile 97 bin hektarlık Suruç Ovası'nın yarısını sulayabiliriz. Gelecekte ön görülen mevsim değişikliklerini de dikkate alarak toprak ve suyun kıymetini iyi bilmemiz lazım. Kötü sulama nedeniyle bölgedeki toprak yapısında bozulmalar meydana geliyor. Su kaybı kadar toprak kaybı da önemli. Acilen bunun önlenmesi gerekir. Bunun için de daha uygun sulama teknikleri ile sulama yapan çiftçiler desteklemeden daha fazla pay verilerek ödüllendirilmelidirler.’’ dedi.

Dicle Elektrik Katkıda Bulunmaya Hazır

Dicle Elektrik Dağıtım yetkilileri, uygun sulama yapan çiftçinin ödüllendirilmesi önerisine oldukça sıcak baktıklarını açıkladılar. Yetkililer, israfı azaltacak türde uygun sulama yapan çiftçilerin ödüllendirilmesi konusunda üzerlerine düşen her türlü desteği sağlamaya ve her türlü katkıda bulunmaya hazır olduklarını bildirdiler.

Boşa Akan Su Akçakale’deki Tarlalara Yeter

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde özellikle de Şanlıurfa’da kuraklık tehlikesinin her geçen yıl daha fazla hissedildiğini belirten Akçakale Ziraat Odası Başkanı Hamdi Yılmaz ise sadece Suriye’ye akan dere yatağındaki suyun değerlendirilmesi halinde ilçedeki tarımsal alanların sulanabileceğini söyledi. Oda Başkanı Yılmaz, “Drenaj ve altyapı yetersizliği var. Bir de buna bilinçsiz sulama eklendiğinde hem su hem de toprak kaybı yaşanıyor. Şu anda sulama sezonu olmamasına rağmen boş yere Suriye’ye saniyede 15- 20 metreküp su akıyor. Yaz aylarında akan su miktarı saniyede 40-45 metreküpe ulaşıyor. Yıllardan beridir bu su ile birlikte verimli topraklarımız da Suriye’ye akıp gidiyor.’’ diye konuştu.

Dicle Elektrik’ten ‘İsraf Etmeyin’ Uyarısı

Dicle Elektrik, yaşanan bu durumu daha önce de gündeme getirerek, tarım üretimi için son derece önemli olan su ve elektriğin israf edilmemesi konusunda uyarılarda bulunmuştu. Son gelişmeler üzerine bu uyarılarını yineleyen Dicle Elektrik’ten yapılan açıklamada, ‘’Yaşanan bu durum geçmişten bu yana süregelen israf kültürünün bir sonucu. Bunun doğru olmadığını hep söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Hiç kimse istediği kadar su, istediği kadar enerji kullanamaz. Bunu yapmak yanlıştır, yanlış olduğu kadar da zararlıdır. Kuraklık tehdidinin bulunduğu bir bölgede suyun bu denli israf edilmesi, bunun yanında enerjinin israf edilmesi, nihayetinde toprağın heba edilmesi tarımsal üretimi de etkiler. Bu durumdan ülke ve bölge ekonomisini de etkileneceğinden günün sonunda zararı israfı yapana, kendi çoluk çocuğuna da dokunacaktır. Bu nedenle israftan kesinlikle vazgeçilmesi çağrımızı yineliyoruz.’’ denildi.

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