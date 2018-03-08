Urfalıdan,“Senden utanıyorum” diyen akrabaya efsane yanıt

Kendisini sosyal medya hesabında ‘Atatürk’ün Kızıyım’ diye tanımlayan Cennet Karadağ adlı genç kız bugün sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Cennet’i, çok konuşulanlar arasına alan ne paylaşımları nede hesabı. Atatürk sevgisini dile getirdiği paylaşımları nedeniyle kendisine ‘senden utanıyorum’ diyen akrabasına verdiği ders niteliğindeki cevabı.

Sosyal medyada 6 bin civarında takipçisi olan Karadağ, Atatürk sevgisiyle dolu bir genç kız. Bu sevgisini sıklıkla da paylaşımlarında dile getiriyor. Karadağ başörtülü olması nedeniyle zaman zaman ‘trol’ hesap olmakla itham edilirken zaman zaman da kendi akrabalarından Atatürk paylaşımları nedeniyle sert eleştiriler alıyor.

İşte Karadağ’ın bu eleştirilerden birine verdiği yanıt onu konuşulanlar listesine aldı.

İşte o paylaşım:

