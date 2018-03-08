Urfalı Yazar Köşesine Taşıdı,Korkunç...

Urfalı yazar Mehmet Faraç, Diyarbakır‘ın "Kulp" ilçesinde yaşayan zihinsel özürlü 14 yaşındaki F.B.'nin başına gelen utanç verici olayı Yeniçağ'daki köşesine taşıdı. .İşte o yazıdan bir kısım:''Rezaletin iğrençlikle yarıştığı, gözyaşlarının çığlıklara karıştığı ve ne yazık ki çaresizliğin de "feodal baskı"ya boyun eğdirildiği bir korku ve zulüm hikayesidir bu!..Son yıllarda, Türkiye'nin birçok ilçesinde, tüm vahameti ve çarpıklığıyla yaşanan rezaletlerin şimdilik deşifre edilmiş son halkasıdır belki de bu...Tıpkı birçok Batı kentinde de görüldüğü gibi, ne yazık ki katı "töre" yasalarının halen geçerli olduğu Mardin'de, Adıyaman'da ya da başka kırsal alanlarda, artık isyanla ortaya saçılan "toplu tecavüz" rezaletlerinden bir yenisidir bu...Bu iğrenç olay; aynı zamanda, çıkar uğruna "töre" denilen feodal yasalara sığınanların, bizzat töreye ihanet etmesinin en çok mide bulandırıcı işaretidir de...***92 cani, 653 tecavüz!..Son yıllarda çok "töre" hikayesi yazdı bu kalem... Ancak gazete köşelerine yansıtılan ya da kitaplaştırılan hiçbir öyküde, insanlığı topluca rezillik çukuruna çeken böylesine bir iğrençliğe rastlamadı bu kalem...Çünkü koca bir "ilçede", neredeyse herkesin gözleri önünde ve herkesin bildiği kuytularda yaşandı bu rezalet... Herkes gördü, duydu, seyretti, sustu ve ne yazık ki bir çok insan da ortak oldu bu ahlaksızlığa!!!Ve ne çare ki, "kurban" aynıydı da, saldırganların içinde çoğu birbirini tanıyan, birbirine arkadaş hatta "akraba" olan, her meslekten "insan"lar (!) vardı hikayenin içinde;Kuyumcu, elektrikçi, lokantacı, taksici, okul temizlik işçisi, belediye çalışanı, kasap, kamu görevlisi, itfaiyeci, kıraathaneci, kırtasiyeci, aşçı ve kuaför... Ve daha bilinmeyen niceleri!..Evet; kurban Diyarbakır'ın "Kulp" ilçesinde yaşayan zihinsel özürlü 14 yaşındak F.B.'den başkası değil...İşte bu zavallı çocuğa tecavüzle suçlanan 92 kişiden 11'i, Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Mart 2017'deki duruşmada, 10 sanık ise 21 Eylül 2017'de serbest bırakılmış!!!Ne tuhaftır ki, davada tutuklu sanık kalmamış!.. Hem de mağdurun, "Sanıklar tarafından çok kez tecavüze uğradım. Baskı altında şikâyetçi olmadığıma dair dilekçe gönderdim. Tüm sanıklardan şikâyetçiyim... Üzerimizde yoğun baskı var. Annemi dövüp para teklif ettiler... Baskı ve dayak yüzünden şikâyetten vazgeçtik" diye ifade vermesine rağmen!!!Bu tecavüz vahşetinin yankısı ve acısı aynı zamanda, feodalitenin yalnız ve sahipsiz kalmış insanlara karşı bir zırh gibi kullandığı aşiretçilik kapısında paslı bir "KULP" gibi sallanmaya devam edecek!..