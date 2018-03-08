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Bu haber 08 Mart 2018 02:29:20 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalı Vekil Korkunç Tabloyu Açıkladı...

"Kadınlar hayatın içinde olmaya devam edecek ve özgürce yaşamaktan vazgeçmeyecek"

Urfalı Vekil Korkunç Tabloyu Açıkladı...

CHP İstanbul Milletvekili Urfalı Mahmut Tanal, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadınları sosyal yaşamda, siyasi hayatta, üretimde daha etkin olma mücadelesine davet etti. Kadınların, yaşamın en güçlü ve en etkili parçası olduğunu ifade eden Tanal, 2017 yılında 409 kadından 88’i kendi hayatına dair karar almak, 30’u boşanmak istediği için öldürüldüğünü belirtti.  

Aynı dönemde 134 şüpheli ölüm ve 110 tespit edilemeyen kadın cinayeti gerçekleştiğini ifade eden Tanal, "Kadın cinayetlerinde öldürülen kadınların yaş aralığı düştü. Bu yıl 15-18 ve 19-25 yaş arasında toplam 65 kadın öldürüldü" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, ülkede artan kadına şiddet ve kadın cinayetlerine dikkat çekti. Bir ülkede kadına muamelenin, o ülkenin demokrasi anlayışının aynası olduğunu dile getiren Tanal’ın açıklaması şöyle:

 “Ülkemizde 2017 yılında 409 kadın öldürüldü. 387 çocuk cinsel istismara uğradı. 332 kadına cinsel şiddet uygulandı. 2017 Mayıs- Ekim ayları arasında 16 kadın “şort giydiği, açık giyindiği, sigara içtiği” bahanesiyle saldırıya uğradı. Yine 2017 yılında Laikliğe, medeni kanunlara aykırı, çocuk yaşta evliliklerin önünü açan olan Müftülerin resmi nikâh kıyma yetkisini öngören yasa, muhalefetin tüm karşı çıkmalarına rağmen Meclis’ten geçirildi. Resmi nikâhın müftülüklerce kıyılabilmesinin önü açıldı. 2017 yılında 409 kadın öldürülürken, 88’i kendi hayatına dair karar almak, 30’u boşanmak istediği için öldürüldü. 134 şüpheli ölüm ve 110 tespit edilemeyen kadın cinayeti gerçekleşti. Kadın cinayetlerinde öldürülen kadınların yaş aralığı düştü. Bu yıl 15-18 ve 19-25 yaş arasında toplam 65 kadın öldürüldü. 2018 yılına gelecek olursak, Ocak ayında 28 kadın cinayete kurban gitti.
İş Dünyasında Kadın Raporu’na göre; 2007 yılında 1 milyon 200 binin kadın eşinin isteği üzerine işten ayrılırken, bu rakamın 2015 yılında 588 bine düştüğü görülüyor. Bu kadınların kendi hayatına dair karar almak ve ekonomik özgürlük istediğinin bir örneğidir. 2018 Ocak ayında 25 kadına cinsel şiddet uygulandı. Kadınların 6’sı yabancı kişiler, 9’u tanıdığı kişiler, 3’ü akrabası tarafından şiddete uğradı. 2018 yılının Şubat ayında ise tam 47 kadın cinayeti gerçekleşti. 2018 Şubat ayında 31 kadına cinsel şiddet uygulandı. Kadınların 23’ü yabancı kişiler, 7’si tanıdığı kişiler, 1’i üvey babası tarafından şiddete uğradı. Şubat ayında öldürülen kadınların yüzde 85’inin koruma kararının olup olmadığı tespit edilemezken sadece yüzde 2’sinin koruma kararı var.

Yüzde 9’unun ise boşanma davası devam ediyordu. Bu da kadınların ve çocukların devlet tarafından yeterince korunmadığını gösteriyor. Bu istatistikler sadece kayıtlara geçen rakamlar, kayıt dışı kalan kim bilir daha kaç kadın cinayeti, kaç kadına cinsel şiddet vakası var. Bir erkek olarak, kadının hemcinslerimden korunmasını istemekten utanıyorum. Kadınlar hayatın içinde olmaya devam edecek ve özgürce yaşamdan vazgeçmeyecek!”

Kadına yönelik şiddet, cinsel istismar ve cinayet istatistiklerinin artmasının, hükümetin bu konuya yeterince eğilmemesinden kaynaklandığına da değinen Tanal, “Müftülere nikâh kıyma yetkisinin verilmesi, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa’ya yönelik saldırılar, Nurettin Yıldız gibi kadını aşağılayan ahlaksızların ekranlarda boy göstermesi ve kadına yönelik ülkenin siyasi tavrı gibi birçok neden de istatistikleri olumsuz yönde etkiliyor” diye konuştu.
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