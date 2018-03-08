“Yalnız Hayaller Kaldı” Filminin Galasına Yoğun İlgi!

Yönetmenliğini Mehmet Ali Arslan’ın yaptığı, yapımcılığını Cevher Filmcilik’in üstlendiği Yeşilçam’ın ünlü isimlerinin genç oyuncularla bir araya geldiği merakla beklenen “Yalnız Hayaller Kaldı” filminin galası 7 Mart Çarşamba akşamı Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Film ekibinin yanı sıra Nuri Alço, Selahattin Taşdöğen, Meral Orhonsay gibi Yeşilçam’ın efsane isimlerinin katıldığı gala da seyirciler yoğun ilgi gösterdiler.

Başrollerini Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncuları Mahmut Cevher ve Perihan Savaş ile son dönemin başarılı oyuncularından Ecem Baltacı’nın paylaştığı duygu dolu aile hikayesinin anlatıldığı filmde Açelya Elmas, Atılay Uluışık, Alican Ayas, Murat Yılancı ve Yeliz Bozkurt Üstündağ rol alıyor.

Emekli, karısını kaybetmiş ve dört çocuğuna büyük sorumluluk duygusuyla bakan bir babanın kızının hastalığıyla başlayan dramına ve onları bir arada tutma çabasına tanıklık edeceğimiz filmde organ bağışı ve gençlerin hayatlarını özgürce yaşama sürecinin etkileri de anlatılıyor.

Mahmut Cevher’in kaleminden Nimet Erdem’in senaryolaştırdığı öyküde hüzün, sevgi, acı ve umut dolu öykülerin gerçekçi bir temelde hayatı oluşturduğuna tanıklık edeceğiz.

33 yıl sonra bir araya geldiler…

33 yıl sonra tekrar bir araya gelen Perihan Savaş ve Mahmut Cevher'in yer aldığı, yapımcılığı ve özgün hikayesinin Cevher'e ait olan film, şimdiden sinemaseverlerde merak uyandırdı. Yeşilçam'ın efsane oyuncularıyla genç oyuncuları biraraya getiren film, gerçek hayatta da kuşaklar arası buluşmayı amaçlıyor.

“YALNIZ HAYALLER KALDI” Hakkında

Emekli dul matematik öğretmeni Doğan, çocuklarına bakabilmek için elinden geleni yapmaktadır. En büyük kızı Neval, evlendikten sonra Almanya'ya taşınmıştır. Hukuk Fakültesi'nde okuyan kızı Umut, özel üniversitede okuyan hırslı oğlu Orhan ve küçük kızı Demet ile yaşamakta olan Doğan'ın, aynı sitede yaşayan iyi kalpli Aysel'le de bir ilişkisi vardır. Ailenin düzeni, Umut'un elim bir hastalığa yakalanmasıyla bozulur. Umut'un durumu ile başlayan dram, ailenin diğer fertlerinin sorunlarıyla daha da trajik hale gelir. Doğan, bir yandan çocuklarını bir arada tutmak, bir yandan da çektiği acıya direnmek için güçlü durmak zorundadır...

HAYAT DEVAM EDİYOR…

“YALNIZ HAYALLER KALDI” Künye

Yönetmen: Mehmet Ali Arslan

Görüntü Yönetmeni: Halil İbrahim Çekiç

Yapımcı: Mahmut Cevher

Senarist: Nimet Erdem

Senaryo orijinal fikir: Mahmut Cevher

Müzikler: Burukan Kuş

Uygulayıcı Yapımcı: Sadık Deveci

Genel Koordinatör: Ayfer İncemen

Projeler Koordinatörü: Levent Aydeniz



Oyuncu Kadrosu:

Mahmut Cevher

Perihan Savaş

Ecem Baltacı

Açelya Elmas

Atılay Uluışık

Alican Ayas

Murat Yılancı

Yeliz Bozkurt Üstündağ

Selin Soytürk

Gözde Uçan

Bilal Yıkılmaz

Mine Kıvanç

Sevim Aydeniz

Nurhan Çalışkan

Onat Erkan

Dilruba Balbunar

Melisa Alagöz

Yavuz Pekdemir