İbrahim Tatlıses'in kızı,Dilan Çıtak kimdir?

Dilan Çıtak kimdir? İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak hakkında merak edilenler haberimizde. Geçtiğimiz yıl İbrahim Tatlıses'in kızı olduğunu açıklayarak magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Tatlıses olaylardan bir süre sonra Dilan Çıtak'ın kızı olduğunu kabul etmiş ve bunu medyaya duyurmuştu. O günden bu yana Dilan Çıtak kimdir, nereli, kimin kızı, biyografisi, yaşı haberleri aramaları devam ediyor. Biz de sizler için Dilan Çıtak hakkında bilinmeyenleri derledik. İşte Dilan Çıtak biyografisi

DİLAN ÇITAK KİMDİR?

İbrahim Tatlıses’in kızı olan Dilan Çıtak, 2 Aralık 1989 İstanbul doğumlu. Tüm hayatı boyunca tıpkı İbrahim Tatlıses gibi müzikle tam entegre bir yaşantısı oldu. Halen de öyle devam ediyor hayatına.. Ancak ismi “gönüldaş” anlamına gelen Dilan için “Tatlıses” soyadı ile tüm benzerlik bu kadarla sınırlı değil. Dilan Berklee Müzik Akademisi’nde eğitim aldı, Amerika’da uzun süre kaldı. Burada işte Tatlıses’in oğlu İdo ile yolları çakışıyor. Çünkü tıpkı bir dönem Dilan’ın olduğu gibi İdo da şimdi Berklee’de müzik eğitimi alıyor.