Hilvan Teknik ve Mesleki Kız Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen ödül törenine Hilvan Kaymakamı Halid Yıldız, Hilvan Belediye Başkan yardımcısı Mahmut Akşahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turğut, STK başkanları, öğretmen ve veliler katıldı.

Ödül töreni programında projenin amacını anlatan Hilvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turğut, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz 'Hilvan okuyor değerleriyle yetişiyor' projesi, uluslararası yarışma ve benzeri etkinliklerde ülkemizin okuduğunu anlama ve özellikle matematik okuryazarlığı noktasındaki eksiklikler göz önünde bulundurularak hazırlandı. Bu proje, okuma yazma programından ziyade bir okur yazar projesidir. Bu proje, aynı zamanda öğrencilerimizin okuduklarını anlama ve hayata geçirme, kendilerinin farkına varma projesidir. İlkokul 2, 3 ve 4. sınıflarda uygulanan bu proje, öğrencilerimizin okuduğu kitapları öğretmenleriyle senaryolaştırarak; sanat atölyelerinde dramatize edip hayata yansıtmaları amacını gütmektedir. Projeye destek veren başta Hilvan kaymakamlığı ve Hilvan Belediyesi olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Okuma projesine destek veren Hilvan Belediyesi adına konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Akşahin, "Eğitim için ne yapılırsa yapılsın, mutlaka daha fazlası yapılması gerekenler vardır diye düşünüyoruz. Bu nedenle böyle bir çalışmanın içinde yer almaktan onur duyuyoruz. Belediye olarak bize düşen ne varsa her zaman yapmaya hazırız. Bu projede emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Program sonrasında, en çok kitap okuyan öğrencilere çeşitli ödüller verildi.