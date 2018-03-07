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Bu haber 07 Mart 2018 21:15:29 Tarihinde eklenmiştir.

Gerçek hırsız DEDAŞ’tır...

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoığlu DEDAŞ’ın haksız uygulamalarını tekrar gündeme getirerek Şanlıurfa çiftçisinin aynı şartlarda 5 puan düşüğüne DEDAŞ’a talip olduklarını açıkladı. Asıl hırsızın DEDAŞ olduğunu belirten Eyyüpoğlu,’ mademki firma zarar ediyor, yazıktır zarar etmesin, Şanlıurfa Ziraat Odası olarak 5 puan düşük ve aynı şartlarda bizler bu elektrik dağıtım işine talibiz hazırız’ dedi.

Gerçek hırsız DEDAŞ’tır...

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoığlu DEDAŞ’ın haksız uygulamalarını tekrar gündeme getirerek Şanlıurfa çiftçisinin aynı şartlarda 5 puan düşüğüne DEDAŞ’a talip olduklarını açıkladı. Asıl hırsızın DEDAŞ olduğunu belirten Eyyüpoğlu,’ mademki firma zarar ediyor, yazıktır zarar etmesin, Şanlıurfa Ziraat Odası olarak 5 puan düşük ve aynı şartlarda bizler bu elektrik dağıtım işine talibiz hazırız’ dedi.

DEDAŞ’ın uygulamalarının başta çiftçisini canından bezdirdiğini ve haksız uygulamaları nedeniyle bölge halkını da iyice rahatsız eden DEDAŞ’a tepki gösteren Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, tüm kenti hırsız ilan eden firmanın bölgedeki faaliyetlerinin sonlandırılarak aynı işe Şanlıurfa çiftçisinin talip olduğunu söyledi.  Sorunun çözümü için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı sayın Ahmet E. Fkıbaba’ya ve milletvekillerine çağrıda bulunan Eyyüpoğlu, halkı firmadan kurtarıp hırsızlık lekesini de kaldırılması için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.
Çiftiçnin elektrik hırsızlığı yaptığı iddialarına sert tepki gösteren Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, ‘Özellikle Dicle Elektrik DEDAŞ, bütün Urfalıları hırsız ilan ediyor. Dışardaki bürokratlarımız olsun bakanlık yetkilileri olsun bizleri hırsız gözüyle görür oldu. Allah sizi inandırsın kıymetli hemşerilerim; çiftçi hırsız değildir. Gerçek hırsız aranıyorsa o da firmadır. Yani DEDAŞ’ın kendisidir. Sebebine gelince geçen yıl dönüm başı faturalandırılıyordu. Ve hiçbir çiftçimizin ödememe gibi bir şansı yoktur.’ Dedi.

Şanlıurfa Çiftçisi DEDAŞ’a taliptir
Çiftçinin tüm desteklemelerinin blokelerden geçtikten 2 ay sonra ödemesine kavuştuğunu belirten Eyyüpoğlu bu uygulamaların ardından nasıl oluyor da çiftçi elektrik hırsızlığı yapıyor sorusunu yöneltti. DEDAŞ’ın sürdürdüğü kara propaganda nedeniyle Ankara’da ve birçok bürokrat arasında Urfa’nın elektrik hırsızlığı yaptığı yönündeki söylentilerin temelsiz olduğunu kaydeden Eyyüpolu, ‘Zaten yapılan destekleme ödemelerinin tamamı blokeli olarak geliyor. 3-5 Elekten geçtikten sonra çiftçimiz 2 ay sonra parasını alabiliyor. Peki bu çiftçi nasıl oluyor  da firmanın parasını ödemiyormuş. Ankara’ya gittiğimizde Bakanlıkta her yer de yok efendim çiftçi ödemiyor deniliyor. Eğer bir çiftçi bile ödemiyorsa gelin yakamıza yapışın. Biz çiftçimizin arkasındayız. Zaten dediğim gibi gelen destekleme komple blokeli geliyor. O yüzden madem bu firmayı çok düşünüyor, ve firma zarar ettiğini söylüyor. Zarar etmesin yazıktır. Şanlıurfa Ziraat Odası Olarak bu firmaya verilen şartlarla Dicle elektriğe Talibiz. Bu firmanın yerini almaya talibiz. Hatta 5 puanımız da düşük olsun. Çünkü bu firma bütün Urfalıları hırsız gibi gösteriyor. Biz hırsız değiliz. Biz çiftçiler Urfalılar devletimizin ve milletimizin yanındayız.’ Dedi.

Gerçek hırsız DEDAŞ’tır
DEDAŞ’ın uygulamalrı ile fırsatçılık yaptığını pamuğun koza verdiği hasata hazırlandığı dönemde elektiriği keserek ülke ekonomisine ve çiftçisine ağır darbe vurduğunu vurgulayan Başkan Eyyüpoğlu, Harran ve Akçakale’de kuruyan 500 Bin dönüm pamuğu hatırlattı.
“Gerçek hırsız aranıyorsa o da DEDAŞ’tır. Sadece 2017 yılında Bir Katrilyona küsur Para kazanmıştır. Mademki zarar ediyorlar, hem teminat vermeye hem de 5 puan düşüğüne de almaya hazırız. Devlet Büyüklerimize sayın bakanımıza ve milletvekillerimize özellikle seslenmek istiyorum. Onlarda bizlere sahip çıksınlar bizi bu firmanın eline bırakmasınlar. Düşünün tam koza açılacak mahsul alınmaya başlanacak bu firma elektrikleri kesiyor. Fırsatçılık yapıyor. Düşünün 3 yıl önce Harran ve Akçakale bölgesinde 500 Bin dönüm pamuk kurudu.”

Devlet Büyüklerimiz Şanlıurfa’ya sahip çıksın
“Bu firmada vicdan ve acıma yok. Bu firmadan bizi kurtarıp hırsızlık lekesini de üzerimizden kaldırsınlar. Bizlere sahip çıksınlar. Tekrar ediyorum Şanlıurfa Ziraat Odası olarak 5 puan düşük ve aynı şartlarda bizler bu elektrik dağıtım işine talibiz hazırız. Çünkü bu firma hem devlete hem de halka zulüm ediyor. “
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