İnşaat işçilerinden Seda Sayan'a kapak gibi yanıt: Şarlatan...

Seda Sayan bugün sosyal medyanın en çok konuştuğu isimdi. Hülya Avşar'ın 'erkek egemenliğini seviyorum' saçmalığından sonra onun sözleri de seviyesizlikte yeni bir eşiği işaret ediyordu çünkü.Programında ağırladığı manken Ece Gürsel ile anne olmak üzerine sohbet ederken yaptı tepki çeken açıklamayı. Ece Gürsel, anne olmak için sperm bankası kullanıp kullanmayacağına ilişkin bir soruyu yanıtlıyordu ki, bizimki araya girdi, döktürdükçe döktürdü..."Kız yazık ne inşaat işçileri var. Onlar insan değil mi? Kız siz ne bekliyorsunuz doğurmak için. Baktın adamın genleri güzel. Maşallah sırım gibi. Tuttuğunu koparıyor, kuvvetli! Yap çocuğu ne var?"Bu seviyesizlikte en dip nokta sözlere inşaat işçilerinden öyle bir yanıt geldi ki, Seda Sayan'ın ömrü boyunca insan içine çıkmaması lazım. Aklınca aşağıladığı inşaat işçileri ona hem ahlak hem de insanlık dersi verdi çünkü..."Zaten devlet, taşeron patronları inşaat işçisini insan yerine koymuyor. Bu tür programlarda da inşaat işçisi insan yerine konmuyor. Her gün inşaat işçileri şantiyelerde iş cinayetlerinde yaşamını yitiriyor. Patronlar da inşaat işçisini para üreten bir makine gibi görüyor. Seda Sayan da bunun bir yansıması. Sanki inşaat işçilerinin ailesi yok, onların ahlak anlayışları yok, duyguları yok, damızlık gibi yansıtıyorlar. Bu Seda Sayan'ın kendi ahlak anlayışını yansıtıyor. Kendisine şarlatan diyebilirim. Hakaret de edebilirim. Aslında genel devletin, patronların işçiye bakış açısı. Şantiyede para üreten makine gibi görüyor. Onlar da kendi ahlak anlayışları çerçevesinde inşaat işçisini ahlakı olmayan, duyguları olmayan, insan olmayan aslında... Böyle görüyorlar. Onların hepsinin duyguları var."