ASPİM’den, Sosyal Uyum ve Adaptasyon eğitimi

Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Suriyeli çocuklara "Sosyal Uyum ve Adaptasyon Akran Eğitimi" verildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Şanlıurfa İl Çocuk Hakları Komitesi Yetişkin Temsilcileri Suriyeli çocuklara sosyal uyum ve adaptasyon eğitimi verildi. Eğitim programında, sosyal ve kültürel yaşam içerisinde birlikte nasıl yaşarlar, ne gibi olumsuzlukları birlikte atlatırlar, kültür, hoşgörü, ayrımcılık içinde yaşadığımız toplum, birbirimizi anlamak ve anlatmak gibi konu başlıkları ele alındı.

Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici, eğitime katılan çocuklara teşekkür ederek, çanta hediye etti.