Önce Ağladılar Sonra Göbek Attılar

Doğu Guta'da Esad rejiminin yaptığı katliamı konuşmak için Cenevre'de bir araya gelen BM İnsan Hakları Konseyi üyeleri, toplantının ardından Suudi Arabistan ve ABD'li delegelerin ortak olarak hazırladığı partide çılgınlar gibi eğlendi.Görünen o ki kimsenin kimsesizi koruduğu falan yok. Silahı gücü olan öldürüyor. Olaylara sahte duyarlılıkla bakıp kapalı kapılar ardında takındıkları umursamaz tavırlar videoda görüldüğü gibi gerçekleşiyor.