Dünya'da ve Türkiye'de Futbol Paneli Dokuz Eylül Üniversitesinde Gerçekleşti

Bucaspor Futbol Akademi ve Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Kulübü'yle birlikte düzenlediği 'Dünya'da ve Türkiye'de Futbol' paneline konuk olan ünlü teknik direktör Ersun Yanal, istatistiki verilerle Türk futbolunun durumunu ortaya koydu. Dokuz Eylül Üniversite Dokuz Çeşmeler kampüsü Konferans Salonu’nda düzenlenen panelin moderatörlüğünü spor yazarı ve yorumcusu Murat Şahin Şahanoğlu yaptı.Türkiye süper liginin sınıfta kaldığını vurgulayan Ersun Yanal, Süper Lig’in Avrupa’daki en yaşlı lig olduğunu ve en fazla yabancının Türkiye’de oynadığını söyledi. Yanal, altyapıda ise bir hayli geride olduklarını belirterek,dedi.Buca Futbol Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ülgen ise altyapıya değer vermeyen kulüplerin kaybolmaya yüz tutacağını belirtti. Panelde konuşan Ülgen,dedi.Moderatör Murat Şahin Şahanoğlu katılımcıların konuşmalarının ardından salonda ki konukların sorularını almaya başlayınca panel daha da renklendi.Özellikle Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinin soruları salonda renkli anlar yaşanmasına neden oldu.Sorulan soruların en dikkat çekenleri şunlar oldu. Ersun hocam herhangi bir kulüpten veya Fenerbahçe’den bir teklif gelirse kabul eder misiniz sorusuna Yanal’ın cevabı şöyle oldu. Ben ve ekibim birlikte aldığımız karar doğrultusunda sezon sonuna kadar kesinlikle çalışmayı düşünmüyoruz oldu.Bir başka soru ise:dedi.Panelin sonunda Ersun Yanal, İbarahim Ülgen ve Murat Şahin Şahanoğlu’na Buca futbol akademi ve Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme kulübü tarafından hazırlanan plaketleri belediye başkanı Levent Piriştina ve Üniversite bölüm başkanları tarafından takdim edildi.