Dünya'da ve Türkiye'de Futbol Paneli Dokuz Eylül Üniversitesinde Gerçekleşti

Türkiye süper liginin sınıfta kaldığını vurgulayan Ersun Yanal, Süper Lig’in Avrupa’daki en yaşlı lig olduğunu ve en fazla yabancının Türkiye’de oynadığını söyledi. Yanal, altyapıda ise bir hayli geride olduklarını belirterek, “Süper Lig, altyapıdan yetişen futbolcuların en az oynatıldığı lig. Maalesef Süper Lig sınıfta kaldı. Ligimizin neye hizmet ettiğini anlamış değilim. 2011 yılında yabancı oranımız yüzde 56’yken şimdi bu oran yüzde 73’e çıktı” dedi.
Buca Futbol Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ülgen ise altyapıya değer vermeyen kulüplerin kaybolmaya yüz tutacağını belirtti. Panelde konuşan Ülgen, "Futbol Akademisi'nde yaşam, aidiyet duygusu, paylaşma, ekip ruhu gibi birçok kriter mevcut. Bugün dünyadaki en popüler kulüpler altyapılarına ciddi paralar yatırıyor. Barcelona, Bayern Münih, Ajax ve benzeri kulüpler altyapılarıyla devleşti. Ülkemizde de her kulüp akademi anlayışıyla yola çıkmalı, kendi geleceğini inşa etmeli. Şu an Bucaspor'da 22 akademi patentli futbolcu var. Hepsiyle gurur duyuyorum. Altyapısız kulüpler ya batacak ya da yarışması imkânsız hale gelecek" dedi.
Moderatör Murat Şahin Şahanoğlu katılımcıların konuşmalarının ardından salonda ki konukların sorularını almaya başlayınca panel daha da renklendi.
Özellikle Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinin soruları salonda renkli anlar yaşanmasına neden oldu.
Sorulan soruların en dikkat çekenleri şunlar oldu. Ersun hocam herhangi bir kulüpten veya Fenerbahçe’den bir teklif gelirse kabul eder misiniz sorusuna Yanal’ın cevabı şöyle oldu. Ben ve ekibim birlikte aldığımız karar doğrultusunda sezon sonuna kadar kesinlikle çalışmayı düşünmüyoruz oldu.
Bir başka soru ise: Türkiye futbol federasyonuna hep holding sahipleri veya kulüplerle bağlantılı kişiler başkanlık yapıyor neden futbolun içinden gelen futbolcular bu işi üstlenmiyor mesela Rıdvan Dilmen bu konuda bir açıklama yaptı ben aday olurum diye siz bu konuda düşünüyorsunuz sorusuna ise Yanal şu cevabı verdi. Evet çok doğru futbolu futbol bilenler yönetmeli tezini bende doğru buluyorum Rıdvan Dilmen bu işi en iyi hakkedenlerden biri bende Rıdvan Dilmen’in Türkiye futbol federasyonu başkanı olmasını isterim" dedi.
Panelin sonunda Ersun Yanal, İbarahim Ülgen ve Murat Şahin Şahanoğlu’na Buca futbol akademi ve Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme kulübü tarafından hazırlanan plaketleri belediye başkanı Levent Piriştina ve Üniversite bölüm başkanları tarafından takdim edildi.
Yorum Yap