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Bu haber 07 Mart 2018 16:08:13 Tarihinde eklenmiştir.

CORENDON’DAN FUAR YOLCULARINA UÇAKTA FLASHMOB SÜRPRİZİ!

Türkiye’nin önde gelen turistik havayolu şirketlerinden Corendon Airlines, Uluslararası ITB Berlin Turizm Fuarı için iki özel uçuş organize etti. Uçuş öncesi bir kokteyl ile karşılanan misafirler, uçağa bindikten sonra da profesyonel opera sanatçılarının hazırladığı flashmob gösterisi ile unutulmaz bir deneyim yaşadı.

CORENDON’DAN FUAR YOLCULARINA UÇAKTA FLASHMOB SÜRPRİZİ!

Corendon Airlines, 7-11 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan ve turizm dünyasının en önemli etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası ITB Berlin Turizm Fuarı için iki özel uçuş organize etti. Antalya’nın önde gelen turizm profesyonellerinin yanı sıra basın mensuplarının da yer aldığı Berlin uçuşu öncesinde, havalanında bir kokteyl düzenleyen Corendon Airlines, uçuş sırasında da misafirlerine unutamayacakları bir sürpriz yaşattı.



Bir kısmı Corendon Airlines kabin ve kokpit ekipleri gibi giyinen, bir kısmı da yolcuların arasında yer alan profesyonel opera solistleri, tüm yolcular uçakta yerlerini aldıktan sonra birdenbire Verdi’nin ‘La Traviata’ operasını seslendirerek bir flashmob gösterisi gerçekleştirdi. Corendon Airlines’ın ayrıcalıklı bir uçuş deneyimi yaşatan bu özel gösterisi, tüm misafirler tarafından büyük ilgi gördü.



Uçuş esnasında ayrıca Corendon, hem başarılı bir fuar dönemi hem de turizm sektörü açısından güzel bir sezon geçirilmesi dilekleri ile tüm misafirlere nazar boncuğu da hediye etti.



Corendon'un flashmob gösterisine ait video aşağıdaki wetrasfer linkinde ve ekte mevcuttur:



https://we.tl/EHqWV59oXH



ITB Berlin Hakkında:

7-11 Mart 2018 tarihinde 52. kez düzenlenen ITB Berlin’e 5 kıtadan 180 ülke katılıyor. 160.000 kişinin ziyaret etmesi beklenen ITB, 2018’in ilk 3 günü sektör profesyonellerine son iki günü ise halka açık olacak.



Corendon Airlines Hakkında:

Kurulduğu 2004 yılından bu yana “Fark Yarat” sloganıyla girdiği havacılık sektöründe birçok örnek uygulamaya ve ilklere imza atan Corendon Airlines, Avrupa’da ilk “ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Sertifikası” alan havayolu firması olmasının yanı sıra IATA üyesi olup dünyada az sayıda havayolu şirketinin ulaşabildiği“IOSA” (IATA Operasyonel Güvenlik Audit) ve “ISO: 14001 Çevre Yönetim Sistemi” sertifikalarına sahiptir. Engelli yolcuların rahatlıkla uçabilmesi için gerekli şartları sağlamasıyla Türk Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından “Engelsiz Hava Taşımacılığı Belgesi”ni alan Türkiye’deki ilk havayolu şirketi olan Corendon Airlines, 2011 yılında kurulan Hollanda tescilli Corendon Dutch Airlines ve 2017 yılında kurulan Corendon Airlines Europe ile 45 ülkede 145’ten fazla destinasyona uçuşlar gerçekleştirmektedir. Yine Türkiye’de bir ilk olacak olan Boeing’in yeni serisi üstün teknoloji örneği 737 MAX 8’in Mayıs ayında filosuna katılmasıyla birlikte Corendon Airlines, 2018’de 11’i Türkiye, 3’ü Malta ve 3'ü Hollanda tescilli olmak üzere 17 adet Boeing 737 ile hizmet verecek.
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