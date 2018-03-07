Yeni dönemde ihracatçı birliklerinde kadın üye sayısı artacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birliklerinde rol alan kadın üye sayısının artması için çalışıyor. TİM, yönetim ve denetim kurullarında bulunan kadın üye sayısının artması için Nisan ayında gerçekleştirilecek birlik seçimlerinde yönetim ve denetim kurullarında en az iki yönetim kurulu üyesinin ve bir denetim kurulu üyesinin kadın olması yönünde tavsiye kararı aldı.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Ülkemizde kadınların iş gücüne katılma oranı 2007 yılında %23,6 iken 2017 yılında %34,2’ye yükselmiştir. Bu sayının daha da artması ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmayı hızlandıracak, refah düzeyimizin gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Ekonomi Bakanımızın da önem verdiği bu konu Meclisimiz Sektörler Konseyi ve Yönetim Kurulunca değerlendirilmiş olup, birliklerdeki kadın üye sayısının artması için böyle bir tavsiye kararı alınmıştır” dedi.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Büyükekşi, “Toplumsal hayatın yanı sıra, ticarette de ağırlığını her geçen gün artıran kadınların, yeni dönemde ihracat camiasında da daha fazla sorumluluk almasını istiyoruz” dedi.