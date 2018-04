HRÜ Veteriner Fakültesi ile TJK Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Düzenlenen protokolle, Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinin at hekimliğine özendirilmesi, Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrenci ve öğretim üyelerine Türkiye Jokey Kulübü’nün Şanlıurfa’da bulunan at hastanesinde klinik uygulamalarda bulunma imkânı sağlanması, Türkiye Jokey Kulübünün Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesinden at hastalıkları konularında bilimsel destek alması sağlanacak.Atların muayenesi, klinik tedaviler, röntgen çekimi ve yorumlanması, cerrahi operasyonlara katılım, biyokimya ve mikrobiyolojik alanında örnek alımları, Laboratuvar sonuçlarının değerlendirilmesi konularında Harran Üniversitesinin Türkiye Jokey Kulübüne teknik destek vereceği protokol, Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Kadri Ekinci, Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Avcı ve Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın tarafından karşılıklı imzalandı.Veteriner Fakültesi Dekanlığının, Türkiye Jokey Kulübü Şanlıurfa Hipodromu ile yaptığı protokol çerçevesinde TJK Şanlıurfa At hastanesine bir ziyaret gerçekleştirildi. Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ünal Yavuz gözetiminde yapılan teknik gezide, öğrencilere öncelikle at hastanesi gezdirilerek incelemelerde bulunuldu. Öğrencilere atlarda görülen ayak hastalıkları konularında teorik bilgiler verildikten sonra poliklinikte tedavisi yapılan hayvanlar üzerinde tedavi protokolleri hakkında uygulamalı eğitimler yapıldı.