Büyükelçi Önen, Çin - Xiamen Uluslararası Mermer ve Taş Fuarı açılışında

Xiamen, Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı açıldı.Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, 06~09 Mart 2018 tarihleri arasında Çin’in Xiamen şehrinde 140 ülkenin katılımıyla düzenlenen Xiamen, Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarının açılışını yaptı. Açılışta ve fuarın gala yemeğinde konuşan Büyükelçi Emin Önen, 2017'de Çin'e doğal taş ihracatımızın % 30 artmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.Büyükelçi Önen, fuar kapsamında düzenlenen gala yemeğindeki konuşmasında da, 2017'de Çin'e doğal taş ihracatımızın %30 artmasının memnuniyet verici olduğunu ifade edip, Çin ile ticaretimizin daha da gelişmesi için iş adamlarına her türlü desteği sağlayacağını belirtti.Büyükelçi A.Emin Önen, “Sergi, dünyanın en büyük taş sergisidir ve 140 ' den fazla mermer ve doğal taş üreticisinin ilgisini çekmektedir” dedi.Sergi sırasında konuşan Büyükelçi Yue Nan ise; Pekin'deki Türk Büyükelçiliğinin Türkiye'nin Çin'e verdiği doğal taş ihracatının 2017 yılında % 30 oranında yükseldiğini, Türk-Çin ticaretine tam destek vermeye devam edeceğini söyledi.Türkiye'nin Çin Büyükelçisi Yue Nan, Xiamen de, Uluslararası Taş Sergisine katılan Türk şirketlerini ziyaret etti.T.C Guanco Başkonsolosu Melih Bora Kerimoğlu ve Maden İhracatçıları Birliği Başkanımız Mevlüt Kaya'nın katıldığı töreninin ardından Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen ile birlikte firmalarımızın standlarına ziyaretler başladı.Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Fuarın açılış konuşmalarının ardından beraberindekilerle birlikte mermer ve doğal taş konusunda 140 ülkenin katılımıyla düzenlenen ve alanında en kapsamlı uluslararası fuar olan Xiamen Doğal Taş Fuarındaki Türk şirketlerinin standlarını ziyaret etti.Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı Mevlüt Kaya da, Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu gerçekleştirdiği Çin'in Xiamen şehrinde 6-9 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenen, Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na Türkiye 140 firma ile katıldıklarını ve Xiamen'de Türkiye uluslararası katılımcılar arasında en büyük katılım sağlayan ülke olduğunu hatırlatarak, 2018 yılında Çin ve Hindistan pazarları başta olmak üzere ihraç pazarlarında yüzde 25 üzerinde ihracat artışı hedeflediklerini, doğaltaş sektörünün 2018 yılı ihracat hedefinin 2.5 milyar dolar olduğunu söyledi.Büyükelçi Emin Önen, Fuar öncesinde Çin Ulusal Halk Meclisi’nin yıllık 1. Genel Kuruluna da katıldı. Oturumun açılış konuşmasını gerçekleştiren ÇHC Başbakanı Li Keqiang, geçtiğimiz yıllarda elde edilen ekonomik başarılar ve Çin’in önümüzdeki yıl hedefleri hakkında bilgi verdi.