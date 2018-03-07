BAŞKAN DEMİRKOL, DEVTEŞTİ’NDEKİ PROJELERİ YERİNDE İNCELEDİ

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Devteşti Mahallesinde yapımında sona yaklaşılan 8 park ve yüzme havuzu projeleri ile henüz yapılaşmanın olmadığı alanlarda tamamlanan yol açma çalışmalarını inceledi.

Başkan Fevzi Demirkol, beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Canpolat, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve muhtarlar ile birlikte Devteşti Mahallesindeki yapımı tamamlanan ve yapımında sona yaklaşılan çalışmaları yerinde inceledi.

“YEMYEŞİL HALİLİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

İncelemeler kapsamında ilk olarak toplamda 33 bin metrekare alan üzerine kurulan ve yapımında sona gelinen 8 parkı gezen Başkan Demirkol ve beraberindekiler, parkta bulunan vatandaşlarla ve çocuklarla da sohbet etti. Yapılan incelemeye ilişkin açıklama yapan Başkan Fevzi Demirkol, yeşil Haliliye çıktıları yolda yemyeşil Haliliye hedefi için çalıştıklarının altını çizerek, “Yeşil Haliliye diye yola çıktığımız zaman Haliliye’nin yeşil olacağını vaat etmiştik şimdi yemyeşil Haliliye diyoruz; o yemyeşil Haliliye noktasında Devteşti Mahallemizde 8 park şeklindeki toplamda 33 bin metrekarelik parklarımızı inceleme ve gezme imkanı bulduk. Parkımız bitme aşamasına gelmiştir” diye konuştu.

İlçe Başkanı Mehmet Canpolat da, “8 adet toplam 33 dönümden oluşan Devteşti Mahallesinin ortasından yeşil bir bant şeklinde geçen parklar bitme aşamasına gelmiş. Belediye başkanımızın şahsında tüm belediyemizi tebrik ediyoruz” dedi.

Devteşti Mahalle Muhtarı Müslüm Güneş ise yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Fevzi Demirkol’a teşekkür ettiğini söyledi.

Belediye başkanımız Sayın Fevzi Demirkol’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.

“GENÇLERİMİZ KIŞ YAZ KULLANACAK”

Başkan Fevzi Demirkol, beraberindekilerle birlikte parktaki denetlemelerinin ardından yapımında sona yaklaşılan yüzme havuzunun inşaatına geçti. İnşaatta çalışan işçilerle sohbet ederek, yapılan çalışmalarla ilgili beraberindekilere bilgiler veren Başkan Demirkol, incelemelere ilişkin yaptığı açıklamada yüzme havuzunun yaz ve kış aylarında kullanılabilecek şekilde inşa edildiğini söyledi. Başkan Demirkol, açıklamasında şunları kaydetti:

“Gençlerimizin de bizim için çok önemli olduğu ve gençlerimizin aynı zamanda spor yapması için Devteşti Mahallemizde ısıtmalı, kış yaz kullanılabilecek şekilde yarı inşaatı devam eden yarı olimpik yüzme havuzumuzun yapım çalışmalarını yerinde inceledik. Bu havuz tüm Haliliye halkının hizmetinde olacaktır. Çeşitli spor alanları, fitness alanları ve sosyal tesisler olacaktır. Halkımızın bu noktada sıcak yaz günlerinde istifade etmeleri, kışın da kullanmaları adına tesisimiz yakında faaliyete geçecektir. Devteşti’nde bana eşlik eden AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Mehmet Canpolat, Gençlik Kolları Başkanımız Mehmet Fatih Özdemir, yönetimine, Muhtarlar Federasyonu Şanlıurfa Temsilcisi İbrahim Halil Haktankaçmaz ve beraberindeki muhtalara ve bizi sıcaklıkla karşıladıkları için Devteşti Mahalle Muhtarımız Sayın Müslüm Güneş’in şahsında Devteşti halkına teşekkür ediyoruz.”

İlçe Başkanı Mehmet Canpolat da, yapılan hizmetinde taktir edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Haliliye Belediyemizin Devteşti Mahallemizdeki inşaatı devam eden inşallah kısa sürede bitecek olan yarı olimpik havuzunu gezdik. Çok güzel bir tesis projelendirilmiş. İnşallah Devteşti halkına çok güzel hizmetleri olacaktır. Bunun için belediye başkanımızı ve personellerini tebrik ediyoruz” dedi.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Şanlıurfa Temsilcisi ve Ertuğrul Gazi Mahalle Muhtarı İbrahim Halil Haktankaçmaz da, “Haliliye Belediyesi ciddi anlamda güzel çalışmalar yapmış. Geldik yerinde gördük ve inceledik. Gençlere, hanımlara hitap edecek yüzme havuzu inşa edilmiş. Başkan Fevzi Demirkol’a çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Devteşti Mahalle Muhtarı Müslüm Güneş ise “Havuzdan dolayı Belediye Başkanımız Sayın Fevzi Demirkol ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“DEVTEŞTİ’NDE YENİ AÇILACAK YOLUMUZ KALMADI”

Başkan Fevzi Demirkol, havuzdaki incelemelerinin ardından son olarak henüz yapılaşmanın tamamlanmadığı bölgelerde kırmızı kot uygulamasına göre açılan yeni yollarda incelemelerde bulundu. 3- 4 metreye kadar kazı yapılarak açılan yollarda denetimiyle ilgili de açıklama yapan Başkan Demirkol, “Devteşti Mahallemizdeki açılacak tüm yolları tamamladık. Devteşti halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Başkan Demirkol ve beraberindekilerle birlikte incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.

Başkan Fevzi Demirkol’a incelemelerinde, Başkan Yardımcıları Mehmet Selim Polatkan ve Osman Uludağ, Belediye Meclis Üyeleri Abdulkadir Altundağ, Feyyat Akbaş, Mehmet Keskin ve Müslüm Yüksel, AK Parti Haliliye Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Fatih Özdemir, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Şanlıurfa Temsilcisi İbrahim Halil Haktankaçmaz ve Devteşti Mahalle Muhtarı Müslüm Güneş ile Şairnabi Mahalle Muhtarı Hüseyin Çiçek de eşlik etti.