ABD'nin Harran ve Akçakale'de Ne İşi Var

Kendilerini “Uluslararası Yardım Organizasyonu” olarak tanıtanlar Harran ve Akçakale’de ABD bayrağının olduğu afişlerle yardımda bulunuyorlar. Kendilerini Diyarbakırlı olarak tanıtan organizasyon ekibi yardım bulundukları evlere ABD bayrağı asarak fotoğraf çekiyorlar.Hal böyle iken Uluslararası yardım kuruluşu olarak kendilerini tanıttıkları halde ABD bayrağını afişlerinde kullanmaları birçok insanı düşündürdü.Kim oldukları meçhul olan bu grubun, dağıttıkları yardımlarda bulunan besin maddelerinin içerisindeki katkı maddeleri veya insan sağlığına zarar verecek herhangi bir maddenin olması ve insanları bu yöntemlerle sağlığından etmeyi istemeleri düşüncesi bile bu grubun araştırılması konusunda önemli bir etken olarak görülüyor.yorumunda bulunan vatandaş bu işte bir bit yeniği olduğunu düşünüyor.“Uluslararası Yardım Organizasyonu” olarak Harran ve Akçakale’de gittikleri evin önünde afişlerini asarak fotoğraf çektirenlerin neye hizmet ettiği merak konusu haline gelirken, Urfa’da bu kuruluşa önderlik edenlerin ve yardımları rahat bir şekilde yapmalarını sağlayanların kimler olduğunu ortaya çıkarmak için konuya devletin el atılması gerektiği savunuluyor.Görseller: Ali Başak