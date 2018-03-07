ABD'nin Harran ve Akçakale'de Ne İşi Var

Hal böyle iken Uluslararası yardım kuruluşu olarak kendilerini tanıttıkları halde ABD bayrağını afişlerinde kullanmaları birçok insanı düşündürdü.
KİM BUNLAR? NEYE HİZMET EDİYORLAR?
Kim oldukları meçhul olan bu grubun, dağıttıkları yardımlarda bulunan besin maddelerinin içerisindeki katkı maddeleri veya insan sağlığına zarar verecek herhangi bir maddenin olması ve insanları bu yöntemlerle sağlığından etmeyi istemeleri düşüncesi bile bu grubun araştırılması konusunda önemli bir etken olarak görülüyor.
“Madem Uluslararası Yardım Organizasyonu olarak yardım ettiklerini söylüyorlar, afişte neden ABD bayrağı var. Bağımsız olması gereken bir kuruluşun ABD bayrağı ile ne işi var?” yorumunda bulunan vatandaş bu işte bir bit yeniği olduğunu düşünüyor.
“Uluslararası Yardım Organizasyonu” olarak Harran ve Akçakale’de gittikleri evin önünde afişlerini asarak fotoğraf çektirenlerin neye hizmet ettiği merak konusu haline gelirken, Urfa’da bu kuruluşa önderlik edenlerin ve yardımları rahat bir şekilde yapmalarını sağlayanların kimler olduğunu ortaya çıkarmak için konuya devletin el atılması gerektiği savunuluyor.
Görseller: Ali Başak
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