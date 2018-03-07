Bu Kutu Sayesinde Yılda Binlerce İnsan Seviniyor

Bu proje ile ihtiyaç sahiplerine kullanılabilir giysi, oyunca ve kitap veriliyor. Projeyi hayata geçiren Tarsus Belediyesi “Tarsus halkının paylaşım hassasiyetini güçlendireceğine inanıyoruz. Vatandaşlarımız kullanılabilir giysi, oyuncak ve kitapları bu kutuya atarak ihtiyaç sahibi insanlarımızı sevindirebilir. Kutu dolduğunda ekiplerimiz tarafından alınarak ihtiyaç sahiplerine verilecek. Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek. Belediyecilik zenginden fakire köprü, doğumdan ölüme hizmettir." Yorumunda bulundu.
Paylaşım Kutusu projesinin Urfa’da da yapılması birçok ihtiyaç sahibi insana yardımda bulunmada en iyi yöntem olacaktır.
İsrafın engellenmesi, ihtiyacı olanların ihtiyaçlarının kolay yoldan giderilmesi amacıyla yapılması gereken bu projeye Urfa yetkililerinin kulak vermesi ve belirli kesimlerin de desteğiyle ihtiyacı olan ailelere ulaşmada iyi bir yöntem olacaktır.
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