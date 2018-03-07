Bu Kutu Sayesinde Yılda Binlerce İnsan Seviniyor

Tarsus Belediyesi’nin hayata geçirdiği kitap, giysi ve oyuncak gibi yardımların toplanması amacıyla yaptıkları “Paylaşım Kutusu” projesi Urfa’da da yapılması gereken projeler arasında olmalı.Bu proje ile ihtiyaç sahiplerine kullanılabilir giysi, oyunca ve kitap veriliyor. Projeyi hayata geçiren Tarsus BelediyesiYorumunda bulundu.Paylaşım Kutusu projesinin Urfa’da da yapılması birçok ihtiyaç sahibi insana yardımda bulunmada en iyi yöntem olacaktır.İsrafın engellenmesi, ihtiyacı olanların ihtiyaçlarının kolay yoldan giderilmesi amacıyla yapılması gereken bu projeye Urfa yetkililerinin kulak vermesi ve belirli kesimlerin de desteğiyle ihtiyacı olan ailelere ulaşmada iyi bir yöntem olacaktır.