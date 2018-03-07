Deniz Selin Ünlüdağ, 95 yıllık eskrim tarihimizde İbrahim Ahmed Acar’dan sonra bireysel kategoride Avrupa Şampiyonluğu kazanan ikinci isim olarak tarihe geçti.Yıldız kadınlar kılıç kategorisinde Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde (TOHM) yetişen olimpik havuz sporcumuz Deniz Selin Ünlüdağ, Avrupa Şampiyonu oldu. Avrupa’nın en üst düzey 56 yıldız kadın kılıç sporcusunun katıldığı Sochi’deki Avrupa Şampiyonası müsabakalarında pul maçlarından 9. sırada çıkmayı başaran Deniz Selin Ünlüdağ, 64’lük tabloyu maç yapmadan geçti. Deniz Selin, tablo 32’de İtalyan Gaia Pia Carella’yı 15-7 yenerek tablo 16’ya kaldı. Bu turda Rumen Felicia Jakob’u 15-12 yenen Deniz Selin Ünlüdağ, çeyrek finalde de Macar Valentina Nagy’yi 15-9 yendi ve yarı finalde Rus Darya Drozd’nin rakibi oldu. Rus rakibini de 15-9 yenerek final yükselen Deniz Selin Ünlüdağ, finalde Bulgar Yoana İlieva’yı 15-11 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu ve ülkemize altın madalyayı ülkemize getirdi.Geçtiğimiz yıl tarihimizin ilk 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonluğunu elde eden kadın kılıç milli takımımızın sporcularından biri olan Deniz Selin Ünlüdağ’ın kazandığı bu madalya, bireyselde 95 yıllık eskrim tarihimizin ikinci, kadınlar kategorisindeki ilk Avrupa Şampiyonluğu oldu.