Suruç Urfa'ya Ne Zaman Bağlandı? Urfa'dakiler Teslim Oldu...

Evliya Çelebi‘nin “Halep’e giderken başıma güneş değmeden gittim.”dediği yer Suruç’tur.Bu cümlenin özelliği , Suruç’un birden çok şeyi bir an ve bir arada ifade etmesidir.Suruç’un dünya coğrafyasındaki yeri ve bu yerin özelliği , bütün dünya uygarlıklarının ortaya çıkış bölgesi sayılan Fırat ve Dicle nehirleri arasında bulunan bölgede yer almış olmasıdır.Tarihi bilgiler ile coğrafi bilgiler birleştirildiğinde , görülecektir ki , bütün dünya uygarlık merkezleri bu üçgende toplanmıştır.Musevi nin , Hıristiyan nin ve son din olan miz İslamiyet’in çıkış bölgesi burasıdır.İşte Suruç’umuz bu uygarlıklar bölgesinde bulunmaktadır.Bu üçgendeki uygarlıkların tümünden beslenen Suruç , Anadolu gibi yüksek bir uygarlık ile takviye imkanına kavuştuğu için dünyanın şanslı sayılabilecek yerleşim merkezlerinden biri oldu.Suru Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunmaktadır.Şanlıurfa’ya bağlı bir ilçedir.Batı Birecik Kuzeybatıda Bozova doğuda Merkez il (Şanlıurfa) Güneydoğu da Akçakale Güneyde Suriye ile çevrilidir.Ova kelimesinin anlamı düz arazi demektedir.Ancak Suruç düz bir arazi değildir , dümdüz bir arazidir.Sözü fazla uzatmadan , şimdi Suruç ‘ u çeşitli başlıklar altına ele alalım.A-Tarihi:Tarihi bilgiler , herkesin malumu olduğu gibi , ikiye ayrılır.Yazıya dayalı tarihi bilgiler ki, bu bilgiler somut belgeler niteliğindedir. Ve yazılı olmayan, özellikle kazılara dayalı bilgilerdir.Gerçi tarih bilimi için her ne kadar “yazı ile başlar” denilirse de insanlar merakları gidermek amacıyla , imkanlar dahilindeki yazı öncesi dönemleri incelemeye almışlar , yorumlamışlar , sonuçlara varmaya çalışmışlardır.Suruç hakkında, yazı öncesi döneme ait çeşitli kaynaklardayoruma dayalıçeşitli bilgiler bulunmaktadır.Suruç İ.Ö.3000-2000 yılları arasındaki zaman diliminde Hurilerin yerleşim bölgesi olmuştur.Daha sonra bölgeye Aramilerin kurduğu Bit-A Devletinin egemenliğinde kalan Suruç İ.Ö.9. yüzyılda Asurların eline geçti Asur imparatorluğu’nun Pers ve Med Kavimlerinin ittifakları dsonucu yıkılması ile kurulan Pers İmparatorluğu’nun denetimine geçen Suruç,İ.Ö.2. yüzyılda oseroen Krallığına bağlandı.Osroenelerde Anthmusia ve Batna şehri diye geçer.Osroenelerin egemenliğinin önce zayıflayıp, sonra yok olduğu dönemlerde Hz.İbrahim ‘in soy ağacının birinci diliminde bulunan naharun babasından adı seruğ’tur Hz.İbrahim’in atasının adını taşıyan seruğ’un(Suruç) kelime anlamı cins at yetiştiriciliğiile uğraşan,Saraç kelimesinin çoğuludur.Zamanla Suruç olarak söyleyenegelmiştir.Suruç tarihte İpek Şehri diye bilinir.Sümerlerin, Akatların, Asurların, Medlerin,İskitlerin,Perslerin, denetiminde kalan Suruç,İ.Ö.198 yılında Roma imaparatorluğu’nun ikiye bölünmesi ile birlikte, doğu Roma imparatorluğu,Bizans imparatorluğu adını aldı. Suruç Bizanslıların denetiminde kaldı. Bu dönemden önce , Urfa (Reha , Ruha – Edesa ) iline sonra da, Kudüs krallığına bağlandı.Hicri 466 yılında kabri ziyaret köyünde bulunan Şeyh Mesleme Hazretleri tarafından haçlılardan alınmıştır.M.S. 095’te Kahramanmaraş ta beylik kuran Artukoğulları’ nın eline geçmiştir.M.S.1101yılında Urfa kontu Bolvadin egemenliğine ve yine M.S. 11, yüzyılda Bizansa bağlı bir kotluk kuran Ermeni kontu philaretos kontrolüne girmiştir.M.S. 12. yüzyılın başlarında İmadeddin Zengi tarafından (1127) Suruç haçlılardan geri alınmıştır..Zengilerin kontrolüne girmiştir.Sonra sırayala Eyyubilerin ve Harzemlerin eline geçen şehir , bir müddet Anadolu Selçuklularının kontrolünde kalmıştır.Suruç , 1251 yılında Moğol istilasında (Neşu-Rivan, Nuşirevan) yağma talan edilmiş, Neşu- Rivan komutasındaki ordu tarafından kıyımdan geçmiştir.1517 yılında ,Yavuz Sultan Selim ‘ in Kudüs seferi sırasında Suruç Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmıştır.Suruç, 19 yüzyıl sonlarında Halep vilayetinin Urfa sancağına bağlı olarak yönetilen bir ilçe durumundaydı.Mondros Mütarekesi ‘nin imzalanmasından sonra (30 Ekim 1918) önce İngilizler, sonrada Fransızlar tarafından işgale uğramıştır.Kurtuluş Savaşı sırasında kendi dar ve kısıtlı imkanlarıyla işgalcilere karşı kahramanca çarpışan Suruçlular , merkezi Urfa da bulunan işgalci güçlerin lojistik desteğini engellemek yoluyla işgalcilerin Urfa kanadının çökmesine öncük etmişlerdir. Desteksiz kalan igalci güçler ,bu gelişme üzerine halk ile anlaşarak bölgeyi terk etme yoluna gitmişlerdir.5 Nisan 1920 tarihinde işgalcilerin takviye güçleri Suriye tarafına püskürtülünce , Urfadakiler teslim oldu.6 Nisan 1920 tarihi halk arasında Suruç un işgalcilerden kurtuluş tarihi olarak anılmaktadır.Resmi kaynaklarda ise Suruç’un kurtuluş tarihi 13 Mayıs 1920’dir.Cumhuriyetin kurulması ile birlikte 1923 yılında ilçe olarak Urfa ‘ ya bağlanmıştır.