Urfa Merkez Belediyeleri Bunu Yapabilir mi?

Viranşehir Belediyesi, Şeffaf Belediyecilik gereği mali durum tablosunu halka sunmaya devam ediyor.Geçen yıl olduğu gibi bu yılda şeffaflık politikasından taviz vermeyerek mali durum, gelir ve harcamaları halka sunmaya devam eden Belediye, hesap bakiyesini kalem kalem özetleyerek şeffaflık örneği göstermeyi sürdürüyor.2018 yılı Mart ayı hesap bakiyesini kalem kalem özetleyen Viranşehir Belediyesi, kurum kasasında 2018 yılı Mart ayı itibari ile 8.360.650,94 TL olduğunu belirtti.Konu ile ilgili olarak Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, ‘’Şeffaf Belediyecilik gereği halktan gizli saklı hiçbir işlem yapmadıklarını bir kez daha vurgulayarak, veriler Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanarak, hazırlanan tabloları basın yolu ile halkımıza duyurmaya çalışıyoruz’’ dedi.